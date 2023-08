Pourquoi la météo des incendies à la télé est-elle différente de celle de notre préfecture ?

Vous l'avez peut-être remarqué ces derniers jours en regardant la télé. Le décalage entre la carte météo des forêts à la télévision et celle diffusée par la préfecture était flagrant. Risque modéré pour la première, risque exceptionnel pour la seconde dans une partie du département des Pyrénées-Orientales. Mais alors, qui croire ? Pourquoi ce décalage ? Et surtout, à quelle carte se fier ?

Un territoire hétérogène

Avant toutes choses, que l'on soit bien clairs : les deux cartes disent vrai ! Mais elles n'interprètent pas les informations de la même manière. La carte météo des forêts est en fait moins précise que celle publiée chaque jour par notre préfecture. Or, notre département est une zone géographique plutôt hétérogène et complexe.

Il y a neuf zones météorologiques différentes où la météo peut donc varier en fonction de la géographie. Par exemple, la pluviométrie n'est pas la même en montagne et sur le littoral, ou encore dans les terres où il fait plus sec. Le lieutenant colonel Alexandre Trani, chef du groupement Opérations dans les Pyrénées Orientales, précise : "Au niveau départemental, on est sur une échelle beaucoup plus fine pour avoir une connaissance du risque plus précise. On a le littoral, le piémont et la montagne avec des conditions météorologiques et de vent qui sont complètement différentes sur tout le territoire."

Le risque incendie est modéré en Cerdagne et dans le Conflent depuis quelques jours d'après la carte de la préfecture alors qu'il est élevé dans les Corbières et le Roussillon. À la télé en revanche, la carte de la météo des forêts, elle, ne rentre pas autant dans les détails. Les experts s'en tiennent à une sorte de moyenne globale du risque incendie, et comme la majorité du département est en risque modéré ces derniers jours, le risque global est modéré.

Alerter sur le changement climatique

Un décalage qui peut parfois brouiller la compréhension même si l'essentiel, selon le lieutenant colonel Alexandre Trani, c'est que l'information touche le plus grand nombre de personnes : "C'est déjà un premier message qui est apporté pour faire comprendre à la population que la réchauffement climatique est là et que le risque feu de forêts est grandissant."

Contactés par France Bleu Roussillon, les services de Météo France en charge de la météo des forêts précisent que ce rendez-vous quotidien a été "spécialement conçu pour le grand public alors que les cartes avec une échelle géographique plus fine s'adressent aux services de lutte contre les feux." Météo France explique par ailleurs qu'un bilan sera fait à la fin de l'été et que des évolutions pourront être apportées si nécessaire pour les prochaines années.

Pour avoir une vision précise du risque incendie dans le département des Pyrénées-Orientales, cliquez ici .