Pourquoi le niveau de l'eau du lac de Vassivière est-il si bas ?

Le niveau de l'eau au lac de Vassivière est six mètres plus bas qu'en temps normal.

N'importe quel promeneur, cycliste ou automobiliste l'aura remarqué s'il est passé aux abords du lac de Vassivière : le niveau de l'eau a largement baissé, il est à six mètres en dessous de la normale. Les bancs de sables sont apparents et les pontons sont désormais très éloignés de l'eau. C'est l'une des conséquences de la sécheresse d'abord, puisque la Vienne a besoin d'être réalimentée. Il faut donc piocher dans les réserves du lac. Et puis, il a aussi fallu baisser le niveau pour permettre à EDF de réaliser des travaux sur le pont de l'île de Vassivière, où des fissures avaient été observées à l'été 2020.

"On mène deux types d'opérations. Dans la première on fait des ancrages, c'est à dire qu'on fore des trous pour y insérer des barres métalliques qui assurent la tenue structurelle de la pile. Dans la deuxième, il s'agit de venir injecter dans les fissures un produit qui permet de reboucher ces fissures et éviter que des infiltrations d'eau par la suite viennent à nouveau dégrader le pont. Les travaux vont durer au moins jusqu'à mi décembre, date à partir de laquelle le niveau du lac pourra remonter. Si, bien sûr, il y a de la pluviométrie. Après, les travaux pourront se poursuivre, notamment sur les parties supérieures des piles", détaille Tim Kestens, délégué territorial d'EDF Hydro.

EDF poursuit ses travaux sur les piles du pont jusqu'à la mi-decémbre. © Radio France - Thomas Vichard

Accès très réglémenté sur le pont

Mais voir le lac avec si peu d'eau ce n'est pas inhabituel. Yves, un habitué se souvient même "réussir à voir la délimitation de l'ancien lac de la Jassine, avec son ponton apparent", il y a quelques années.

En plus des travaux sur les piles du pont, il faut aussi éviter de fragiliser encore davantage l'ouvrage. Les véhicules trop lourds ne sont pas autorisés à traverser, mais pas de quoi trop embêter les touristes et les promeneurs parce que l'accès est déjà très réglementé. "Le petit train qui circule habituellement d'été n'a pas pu circuler depuis deux ans. Mais au delà de ça, il n'y a pas eu d'impact particulier pour les usagers du lac, ce niveau bas et relativement fréquemment observé à l'automne et donc la navigation, est toujours possible. Les activités de pêche sont toujours possibles également. Certaines mises à l'eau ne sont plus accessibles, mais il y a toujours des accès possibles autour de Vassivière", affirme Tim Kestens.

L'opération va coûter, en tout, 600.000 euros à EDF.