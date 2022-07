Pourquoi le pic de pollution qui touche les Landes est "exceptionnel"

Le pic de pollution doit être levé ce samedi dans les Landes et donc l'arrêté concernant la limitation de vitesse. Mais il n'est pas exclu que les particules fines, portées par les vents, reviennent dans le département et allongent la durée de ces pics. D'où le caractère exceptionnel.

Dans les Landes, la vitesse est toujours baissée de 20km/h sur les grands axes ce vendredi suite à l'arrêté préfectoral qui a été pris et qui est lié au pic de pollution qui touche la Gironde et les Landes, à cause des fumées qui émanent des incendies de La Teste et Landiras. Le pic doit être levé dans la journée de ce samedi donc l'arrêté devrait tomber avec. C'est d'ailleurs une décision inédite car c'est la première fois qu'un tel arrêté est pris dans les Landes. De quoi le rendre "exceptionnel" selon les termes de Julie Gault, de l'agence de surveillance Atmo Nouvelle-Aquitaine.

Les éléments favorables peuvent se superposer et allonger les pics

Par ailleurs, l'agence n'est pas en mesure de dire si le nord du département est plus pollué que le sud, comme la logique le voudrait. Ils sont exceptionnels car les feux sont d'une intensité rare. Mais pour autant, ce sont bien les vents qui déplacent les particules fines. Les vents de nord les ont portés vers les Landes mais sans eux, malgré sa proximité avec les feux, le département aurait pu être épargné.

Si on a des vents favorables, une absence de pluie et une forte chaleur, on peut avoir des pics plus réguliers et qui durent plus longtemps

Les vents s'estompent donc la situation doit s'améliorer mais on n'est pas à l'abri que ces vents soufflent à nouveau vers les Landes la semaine prochaine. "Si on a des vents favorables, une absence de pluie et une forte chaleur, on peut avoir des pics plus réguliers et qui durent plus longtemps", assure Julie Gault. La seule solution définitive pour éviter ce yo-yo des prévisions serait une bonne journée de pluie pour faire tomber toutes les particules au sol.