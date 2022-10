À Reims, une grande première pour la mesure des gaz à effet de serre

Lilian Joly, professeur des universités et responsable du Groupe de Spectrométrie Moléculaire et Atmosphérique (GSMA), suit en direct la trajectoire du ballon largué à 29 km au-dessus de nos têtes.

Vous les avez peut-être remarqués : deux petits avions de type ULM survolent l'agglomération de la métropole de Reims en ce moment, à très basse altitude. Tout est sous contrôle, ils mènent une campagne de mesures de nos émissions de gaz à effet de serre, dans le cadre de la Campagne Magic 2022. Derrière, un consortium d'une cinquantaine de scientifiques, dont des équipes de l' Université de Reims Champagne-Ardenne .

Ce survol pour mener des mesures est couplé avec le largage de ballons gonflés à l'hélium au même moment. Ces ballons, envoyés jusqu'à une trentaine de kilomètres au-dessus du sol, récoltent des données précieuses du même type, mais dans l'atmosphère. Cela a pour but d'obtenir des données sur les gaz à effet de serre à différentes altitudes.

Dans le hangar scientifique du campus Sciences de l'Université, un ballon gonflé à l'hélium va s'envoler à 29 km au-dessus de nos têtes. © Radio France - Philippe Peyre

Un des deux avions qui survolent Reims à basse altitude, prêt à décoller de l'aéroport de Reims-Prunay. © Radio France - Philippe Peyre

"On va pouvoir observer à la loupe un peu ce qu'il se passe sur les émissions de gaz à effet de serre, notamment du dioxyde de carbone et du méthane, qui est le deuxième gaz à effet de serre", explique Lilian Joly, professeur des universités à l'Université de Reims Champagne-Ardenne et responsable du GSMA (Groupe de Spectrométrie Moléculaire et Atmosphérique).

Des capteurs à toutes les altitudes

Comment tout cela fonctionne ? Qu'il s'agisse des ballons, des avions ou des outils au sol, tous les instruments sont équipés de capteurs qui mesurent les concentrations dans l'air de ces gaz responsables du changement climatique (et qui proviennent des activités humaines).

Notre objectif, c'est de fournir aux collectivités des émissions à l'échelle mensuelle

Une façon d'améliorer considérablement l'estimation de nos émissions : "Actuellement, sur les émissions urbaines, les émissions sont basées sur des inventaires qui peuvent avoir des biais, des incertitudes, mais surtout aussi des retards sur les estimations. Aujourd'hui, on est en 2022, et si je veux savoir le niveau des émissions sur Reims, il faut attendre 2024 ou 2026", explique Lilian Joly. "Notre objectif, c'est de fournir aux collectivités des émissions à l'échelle mensuelle", se félicite-t-il.

Pourquoi Reims pour mener cette campagne inédite ? "C'est une ville de taille moyenne qui est très représentative des villes moyennes européennes qui n'ont pas vraiment été étudiées jusqu'à maintenant", explique Cyril Crevoisier, directeur de recherches CNRS et responsable scientifique de la campagne Magic 2022. "Or, elles représentent 70 % à peu près des villes dans le monde, c'est donc très important de suivre les émissions de ces villes", poursuit-il.

Cyril Crevoisier, directeur de recherches CNRS et responsable scientifique de la campagne Magic 2022 © Radio France - Philippe Peyre

Savoir-faire champenois

De même, Reims a l'avantage d'être dans une cartographie "assez plate", c'est-à-dire sans trop de relief. Mais, il faut le dire, c'est aussi et surtout grâce à l'excellence de l'Université Reims Champagne-Ardenne que cette campagne est menée sur notre territoire. "C'est le savoir-faire de l'université et du laboratoire du GSMA, avance Lilian Joly. On a réussi à développer, grâce au soutien de l'Université, un rayonnement national et international sur le volet des émissions de gaz à effet de serre". Un savoir-faire précieux pour l'avenir, car ce sont bien les émissions de gaz à effet de serre qui constituent un des leviers principaux pour lutter contre le changement climatique.