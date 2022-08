Pourquoi les forêts de l'Hérault ont été relativement épargnées par les incendies cet été ?

Malgré des conditions propices aux feux de végétation cet été (sécheresse, températures élevées, vents dominants), les forêts de l'Hérault semblent être passées entre les gouttes, mis à part évidemment l'incendie du plateau d'Aumelas, fin juillet, qui a parcouru 1.000 hectares. On reste malgré tout bien loin des méga feux observés en Gironde à Landiras et La Teste de Buche. Et ce n'est pas le fruit du hasard selon Yann Morvan, le responsable du service biodiversité et espaces naturels au conseil départemental de l'Hérault.

"La culture du feu sur l'arc méditerranéen est très développée. On a une vraie technicité sur le volet préventif depuis plus de 30 ans, le Département réserve un budget conséquent là-dessus, en moyens humains et techniques, ce qui fait que nos moyens de préventions et d'interventions sont très conséquents depuis de nombreuses années. Ça atténue voire ça empêche les effets du feu et les surfaces brûlées. La surveillance étant un point crucial du dispositif", explique-t-il.

La forêt héraultaise a doublé de surface en 40 ans

Résultat, la forêt héraultaise se porte bien et a doublé de surface en 40 ans. Constituée principalement de chênes verts et à un degré moindre de pins, elle représente désormais 43% du territoire du département. Une alliée précieuse contre le réchauffement climatique puisqu'elle rafraîchit l'air ambiant et protège des inondations en absorbant l'eau des pluies. C'est également un refuge pour la biodiversité : un chêne pédonculé est un abri pour plus de 400 insectes.

Alors pour préserver cette biodiversité, il est indispensable de respecter certaines règles. "Il faut rester sur les chemins, parce que le passage répété peut tasser les sols, tenir son chien en laisse, ne pas cueillir ou couper du bois. Même le bois mort a son importance en forêt puisqu'il y a toute une série de petites bêtes qui le consomment. C'est juste du bon sens et un respect comme celui d'une voirie publique", détaille Yann Morvan.

En 2021, 128 feux de forêts se sont déclarés dans l'Hérault et ont brûlé près de 800 hectares de végétation.