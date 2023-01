Pourquoi les hérissons pourraient-ils disparaître d'ici deux ans seulement ?

Et si les hérissons disparaissaient dans les années à venir ? C'est malheureusement un scénario catastrophe que les spécialistes envisagent dès l'horizon 2025. Les hérissons sont victimes des pesticides, de l'urbanisation à outrance et évidemment des voitures qui les écrasent lorsqu'ils traversent les routes. Bien que l'espèce soit protégée depuis 1981, la population de hérissons a diminué de 75% en 20 ans.

Et les associations de protection des animaux tirent la sonnette d'alarme. Une pétition adressée au président de la République et au ministre de l'Ecologie a été lancée sur le site Change.org.

Elle a recueilli plus de 250 000 signatures.

C'est bien une extinction pure et simple qui menace cette espèce qui a pourtant traversé les millénaires comme le souligne, Lydie Defos Durau chargée de mission au syndicat mixte des gorges du Gardon. "C'est un témoignage ancien, puisqu'il a côtoyé le mammouth. En 20 ans, sa population a diminué de 75%. en quelques décennies, on aura réussi peut-être à faire presque disparaître cet animal charmant, et c'est bien triste."

Si vous avez la chance de voir un jour un hérisson se promener dans votre jardin, n'essayez pas de l'apprivoiser et surtout ne l'enfermez pas. Suivez plutôt les conseils de Lydie Defos-Durau : "C'est important de conserver des petits passages au pied de votre mur. Vous pouvez créer des abris en laissant des petits tas de branches ou de feuilles mortes ; ça va servir à ses proies, mais ça va aussi servir de nid ou de gîte. N'hésitez pas à laisser des herbes folles le long des murs, le long des haies, pour qu'ils puissent s'y déplacer en toute sécurité. C'est très important. Laissez aussi des espaces où vous ne tondez pas." Vous pouvez également lui donner accès à votre compost, parce qu'il "s'en régalera, notamment des vers qui se trouvent à l'intérieur".

Un hérisson est omnivore. "Il mange de tout, même les croquettes de chat. Mais il faut éviter, parce que c'est bien quand la nature se débrouille toute seule."

Les 2 choses à éviter de lui donner : le pain et le lait, "c'est un poison pour lui".