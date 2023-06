Pourquoi les pluies de ces derniers jours n'arrangent pas durablement la sécheresse dans le Vaucluse

Après un hiver très sec, les pluies tombées ces derniers jours font figure d'exception et sont accueillies avec un certain soulagement. Mais quel impact ces précipitations ont-elles réellement sur la sécheresse ? Leur effet est-il observable sur le long terme sur le niveau des nappes phréatiques ? Nous avons posé ces questions à des hydrogéologues.

Pas de recharge significative

"En fait les nappes ne se rechargent pas ou peu avec ces évènements pluvieux. Ça fait du bien à la nature en surface, mais dans notre région, entre avril et octobre, les nappes phréatiques se rechargent beaucoup moins. La végétation est abondante et absorbe une partie de l'eau, et avec les températures élevées il y a une forte évaporation. Donc ce n'est que le reliquat qui descend dans le sous-sol", explique Marc Moulin, hydrogéologue au BRGM (Bureau de recherches géologiques et minières) de la région PACA.

Pour autant, comme le dit l'adage, "ce qui est pris n'est plus à prendre", et même si la pluie qui est tombée ces derniers jours ne s'infiltre pas dans le sol aussi profondément qu'elle le ferait en hiver, elle s'infiltre quand même un minimum.

"Ces pluies sont significatives parce que les sols sont durablement rafraichis, donc pour la végétation c'est quand même une superbe nouvelle. Pour ce qui est des nappes, 80 millimètres de pluie même à cette saison, forcément qu'une partie de cette eau va arriver aux nappes. Pas encore suffisamment pour qu'on passe un été très serein, mais cet apport-là va nous aider à ce qu'on ait moins de soucis dans l'été", précise Christophe Emblanch, hydrologue et enseignant à l'université d'Avignon. "Ça nous permet de gagner du temps mais il faut qu'on reste vigilant", conclut-il. Depuis le mois de mai, cinq bassins versants sont en effet placés en alerte sécheresse renforcée.