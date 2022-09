Pourquoi ne traite-t-on pas ma commune contre le moustique tigre ?

La prolifération des moustiques tigres devient de plus en plus insupportable dans de nombreuses communes du Béarn et de la Bigorre. Celles où le moustique tigre est installé depuis plusieurs années ont mis en place des campagnes de sensibilisation pour encourager les habitants à vider les soucoupes des pots de fleurs et ne pas laisser d'eau stagnante où le moustique peut pondre. D'autres ont installé des pièges pondoirs ou misent sur les hirondelles et les chauves-souris. L'efficacité est néanmoins limitée puisque chaque été les moustiques sont de retour avec leur lot de piqûres. Alors pourquoi des campagnes de démoustication ne sont-elles pas menées ?

Les communes colonisées ou partiellement colonisées par le moustique tigre au 18 juillet 2022. - anses.fr

Elles ne peuvent se faire qu'à la demande de l'ARS et uniquement en cas de risque de propagation épidémique. C'est ce qui s'est passé par exemple en Bigorre, à Andrest après trois cas de dengue. L'Agence Régionale de santé d'Occitanie a mandaté un opérateur dans un périmètre limité, environ un quart du village pour effectuer une pulvérisation d’insecticide. Des opérations menées la nuit depuis un véhicule ou à pied. "On ne peut pas faire de démoustication de confort parce que ce sont des opérations assez conséquentes," explique le maire d'Andrest Louis Dintrans. "Pour préserver la faune, nous sommes allés jusqu'à désempoissonner un ruisseau avec une pêche électrique, ce qui a un coup important. C'est arrivé le jour de la rentrée des classes donc nous avons dû prendre toutes les précautions nécessaires."

L'objectif sanitaire est d'éviter que des moustiques tigres présents piquent une personne malade et transmette la maladie à d’autres personnes alentours. Avec les produits utilisés aujourd'hui, à base pyréthrines naturelles ou de pyréthrinoïdes, les larves ne sont pas éliminées. "Ces traitements ne sont de toute façon pas une solution durable pour réduire la nuisance" explique l'ARS. Au bout de quelques jours de nouveaux moustiques arrivent. Traiter régulièrement présenterait deux inconvénients importants : créer une résistance aux traitements : les molécules risqueraient de ne plus être actives en cas d’épidémies. Il y a aussi avec des traitements répétés, le risque d’exposer la population riveraine à ces insecticides.