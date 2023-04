Pourquoi on ne construira pas de méga-bassine autour de Toulouse

Comment irriguer la région toulousaine ? Est-ce qu'il faut construire des bassines, des grands barrages pour sécuriser le travail des agriculteurs mais aussi la fourniture en eau potable d'une grande métropole comme Toulouse ? Des questions que tous se posent alors qu'on annonce un été plus sec encore que l'été passé. Alors aussi que la polémique sur Sainte-Soline n’est pas retombée et que l’Etat prévoit la création d’une centaine de méga-bassines partout en France.

ⓘ Publicité

Chez nous, l'agence Adour-Garonne a d'ores et déjà montré que 1,2 milliard m3 d’eau manqueront d'ici 2050 dans notre grand sud-ouest et pour tous les usages (agriculture, industrie, mais aussi eau potable). Des retenues sont en projet, mais il ne s'agit pas de méga-bassines. Ces retenues de 8 hectares en moyenne, construites sur un sol plastifié et imperméable, alimentées par la pluie, mais aussi par des pompages, ne sont pas adaptées à notre territoire (les projets sont surtout dans le nord-ouest de la France).

20.000 retenues non utilisées

​​​​​​​Si on n’en prévoit pas en Occitanie, c’est que notre Région regorge de petites retenues d'eau. Des barrages dans les Pyrénées construits dans les années 50 - 60. Des petits lacs dans le Piémont qui ont émergé à partir des années 70. Et puis surtout énormément de petites retenues, de mares, d’étangs. Plus de 30.000 de toutes les tailles (de la plus petite à la plus grande) et au moins 20.000 qui ne sont pas utilisées. Alors au lieu d’en construire de nouvelles, l’idée c’est évidemment de les réactiver, de les utiliser au mieux. C’est le long travail de recensement que mène actuellement l’agence Adour-Garonne.

Une vingtaine de projets de territoire

Mais dans la Région, il y aussi des projets de barrages plus conséquents (entre 1 et 5 millions de m3) comme celui de Sivens. Une vingtaine de projets de territoire sont en cours. Ils aboutiront ou pas. En tout cas la concertation est obligatoire depuis le drame qui a touché le Tarn. Enfin, un gros projet, conçu pour alimenter Toulouse, a été abandonné en 2007 : c’est le barrage de Charlas. 110 millions de m3 sur cinq communes du Comminges et plus de 600 hectares. Les terrains sont toujours disponibles alors certains veulent y croire. Même si beaucoup disent que si ce barrage avait été construit (en se basant sur la pluviométrie des années 1980-2000), il ne serait rempli qu'à 20 % aujourd’hui, faute de pluies.

Le fantôme de Charlas

Le département de la Haute-Garonne promet que l'idée d'un grand barrage comme celui de Charlas est bel et bien enterré. A la place, les élus en charge de l’eau imaginent des petites retenues dans le Piémont notamment, parce qu'il y a déjà de nombreuses infrastructures dans les Pyrénées. Mais pour le moment aucun projet n'est suffisamment avancé pour être localisé. Rien ne sert de construire des grands barrages qui ne seront pas remplis pour Jean-Michel Fabre, le vice-président du Conseil départemental chargé du Développement Durable et du Plan Climat. "Charlas aujourd'hui serait rempli à 20% et on se demanderait tous pourquoi on a construit ce barrage. C'est un projet du passé. Il n'y a pas de solution miracle. Il faut se préparer à des stockages à tous les niveaux. Des petites retenues collinaires, le renforcement des stockages dans les Pyrénées. Notre sujet aujourd'hui, c'est comment stocker l'eau partout, et surtout le plus près de l'endroit où elle tombe."

Mais certains agriculteurs, et notamment la FDSEA, n'ont toujours pas abandonné l'idée d'un ou plusieurs grands barrages aux portes de la ville rose. La Safer (Société d'Aménagement Foncier et d'Etablissement Rural) est toujours propriétaire des terres, ce qui veut donc dire qu'il pourrait être réactivé. Il faut y penser, sinon, dans quelques années l’eau potable manquera dans ce bassin Adour-Garonne et même à Toulouse, prévient le Tarnais Philippe Jougla, président de la FRSEA Occitanie. "Il faudra des retenues nouvelles à minima pour 200.000 m3. Il y a des retenues structurantes qui devront être construites qui devront être réalisées par l'Etat autour de Toulouse et sur l'amont du Tarn. La vraie prise de conscience ce sera quand les habitants de Toulouse se verront confrontés à des coupures d'eau plusieurs fois par jour comme à Rome. Peut-être pas cette année, mais au cours des décennies à venir, on sera confronté à ce type de situation."

À lire aussi Barrage de Sivens : l’État renomme un médiateur et relance des études