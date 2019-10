Pourquoi y a t-il autant de cousins ou tipules en Mayenne ?

Vous avez peut-être remarqué que la tipule, plus communément appelé le cousin, fait son apparition sur les façades de maison ou les bords de fenêtres en Mayenne. Si l'on ne peut évidemment pas parlé d'invasion, les cousins sont en nombre car la pluie tombe depuis peu sur le département.

À Changé et dans le nord de Laval les cousins ou "tipules" sont nombreux ces derniers jours. À chaque fois que Nicole et Denise remarquent ces insectes sur le bord de leurs fenêtres, ces deux habitantes de Changé, quartier Saint-Roch, sortent l'artillerie lourde. "J'ai une tapette" sourit la première. "Moi je les tue en les attrapant et en mettant le pied dessus" confie la seconde.

Attirés par la lumières

En fait, il n'y a pas forcément plus de cousins que cela dans le département de la Mayenne, mais le temps sec de ces dernières semaines à laisser place soudainement à un épisode humide. D'où cette illusion d'optique qu'il y en a beaucoup. "Ce sont des espèces qui vivent pour la plupart, sous forme de larve, dans l'eau" explique Bertrand Jarri, chargé de mission à l'association Mayenne Nature Environnement. "La pluie de ces dernières heures a donc permis à ces larves de se développer. L'hiver approche aussi, donc le soir ces insectes qui sont plutôt crépusculaires et nocturnes, sont attirés par la lumière des habitations" termine ce spécialiste.

Ne pas les tuer !

Cependant, si vous en observez chez vous, il est conseillé de ne pas les tuer. En effet, les cousins servent de nourriture à beaucoup de mammifères volants comme les chauves-souris. "Elles en mangent énormément. Avant d'aller hiberner dans les grottes ou dans les caves, les chauves souris font leurs réserves et se régalent" termine Bertrand Jarri. Le cousin est un insecte qui ne pique pas sauf ... les femelles qui ont besoin de sang pour se reproduire et pondre dans les zones humides.