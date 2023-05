Pourquoi y a-t-il autant de vent en Alsace en ce moment

Vous l'aurez sûrement remarqué: le vent souffle assez fort depuis plusieurs jours. C'est la fameuse bise du nord-est, elle nous vient d'outre-Rhin et elle est due à l'anticyclone installé au dessus des îles britanniques. Ca va durer comme ça au moins jusqu'au week-end. Et cette bise, si elle rend les trajets à vélo un peu plus sportifs quand on a le vent de face, permet aussi d'éviter que les températures ne montent trop.

"C'est un vent lié à l'anticyclone, il canalise un vent orienté nord-est qui vient d'Allemagne et de Pologne. On appelle cela une bise sensible. Cela souffle entre 30 et 50 km/h surtout en fin d'après-midi et début de soirée, quand elle atteint don maximum. Ensuite, elle se calme la nuit et le matin" explique Christophe Mertz météorologue indépendant chez Atmo-Risk.

Une dizaine de jours de vent au total

"Tant que ce régime de bise dure, on a une masse d'air très stable et très sèche. Donc on a de belles conditions ensoleillées, très durables. Cela va favoriser de belles conditions ensoleillées pour 5 à 6 jours" poursuit le spécialiste. "Ensuite une ambiance plus lourde pourrait apparaître et favoriser une évolution orageuse, mais nous n'y sommes pas encore" dit-il.

"Les régimes de bise sont fréquents toute l'année, liés aux blocages anticycloniques, donc là on est sur une période très longue qui va durer une bonne dizaine de jours" conclue Christophe Mertz. La bise permet donc de continuer à profiter du soleil et d'une certaine douceur, en évitant donc les fortes chaleurs.