Pourra-t-on réarroser les potagers des Pyrénées-Orientales ? Une nouvelle charte pourrait tout changer

Depuis plus d'un mois, les potagers des Pyrénées-Orientales sont au régime sec. Interdiction d'arroser les plantations pour cause de sécheresse hivernale. Une situation qui commence a inquiéter sérieusement les jardiniers amateurs alors que la période des semis débute. D'autant qu'avec l'inflation, cultiver des légumes est devenu pour beaucoup la seule façon d'en manger.

ⓘ Publicité

"Ce ne sont pas les gens qui ont des potagers qui gâchent l'eau" regrette Cyril Gravey, le président de l'association qui gère le jardin partagé du Soler où les pieds de fraises sont trois fois plus petits que d'habitude faute d'arrosage. "L'arrosage permet aussi de maintenir une certaine hydrométrie sur les terres. Si on arrose rien du tout pendant l'été, ça va devenir un désert. C'est vital. Mais aujourd'hui ce n'est pas la peine de planter sans eau. On fait tous des efforts, on sait que la situation est catastrophique. Mais les potagers, ça doit être à part. Au Soler, les jardins familiaux et partagés nourrissent une trentaine de familles : c'est un vrai panier anti-inflation".

C'est notamment avec cette problématique en tête que l'association des maires des Pyrénées-Orientales à présenté ce vendredi au préfet Rodrigue Furcy un projet de charte pour économiser l'eau. Les élus s'engagent sur une série de bonne pratiques : information de la population, prévention, sobriété, répression en cas d'infraction, etc... En contrepartie les maires pourraient à nouveau autoriser, sous conditions, l'arrosage des potagers vivriers sur leurs communes. "Ces potagers permettent à beaucoup de nos concitoyens d'améliorer l'ordinaire" reconnait Edmond Jorda, maire de Sainte-Marie-la-Mer et président de l'association des maires des Pyrénées-Orientales. "On ne peut pas pénaliser en permanence les gens, ils faut aussi les aider".

La charte doit maintenant être finalisée et validée par la préfecture. Chaque commune qui le souhaite pourra ensuite la faire adopter par son conseil municipal.