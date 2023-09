Pouvait-on prévoir l'intensité des orages qui ont balayé le Roussillon mardi soir ?

Alix Roumagnac, président de Predict, était l'invité de France Bleu Roussillon ce jeudi matin. La filiale de Météo France est spécialisée dans la gestion des risques météo.

France Bleu Roussillon : Aviez-vous observé ce phénomène météo sur vos cartes, avant qu'il n'arrive dans les Pyrénées-Orientales ?

Alix Roumagnac : Oui, effectivement. On a connu sur le sud de la France une canicule très tardive. On avait de l'air chaud qui montait de la Méditerranée. Et puis la dépression qui était à l'origine de la remontée de cet air chaud s'est rapprochée avec de l'air froid en altitude. Dès lundi, il y avait de gros orages dans le sud ouest qui montaient vers le Massif central et nos collègues de Météo France avaient effectivement prévu, pour cette soirée de mardi, des orages qui traverseraient à la fois l'Aude et les Pyrénées-Orientales. Et c'est ce qui s'est passé. Ce sont des orages un peu atypiques. D'habitude, les orages sur les Pyrénées-Orientales viennent de la Méditerranée. Là, ils venaient du sud-ouest et sont descendus du Canigou.

Mais si vous l'aviez prévu, pourquoi la majorité des habitants n'étaient-ils pas au courant de l'intensité de cet orage ?

On travaille avec beaucoup de communes dans le département. Nous sommes partenaires de 142 communes sur les 226 que comptent les Pyrénées-Orientales. Donc lundi, nous avons envoyé des messages aux maires pour leur demander d'être vigilants, par exemple Thuir, Toulouges ou Ponteilla. Nos partenaires assureurs ont également envoyé des SMS à certains habitants.

Donc une fois que vous prévenez les mairies, ces dernières sont libres d'annoncer cela aux habitants ?

Oui, de l'annoncer aux habitants, mais aussi de faire attention à ce que les points bas de la commune, qui risquent d'être inondés, ne soient pas empruntés. Pendant l'orage de mardi, le cumul de pluie n'a pas été très important. Il n'y avait pas de risque d'inondation. Mais c'était un orage, effectivement, avec de fortes intensités, voire de la grêle.

Combien coûtent vos services pour une commune ?

Quand les intercommunalités mutualisent le service, c'est de l'ordre de 2.000 euros par an. C'est un coût relativement réduit. Certains de nos partenaires assureurs, notamment Groupama, offrent ce service aux communes qui sont assurées chez eux. Donc ce n'est pas vraiment un problème de coût. Saint-André et Argelès-sur-Mer, par exemple, ont été particulièrement attentives parce qu'après l'incendie du mois dernier, les ruissellements peuvent provoquer des mouvements de terrain. Avec nos outils, nos radars au kilomètre carré avec les impacts de foudre, on arrive à suivre l'intensité de l'orage à l'échelle d'une commune.

N'est-ce pas un problème, selon vous, que toutes les communes du département ne soient pas couvertes par vos services ?

C'est un choix volontaire de chaque commune ou de chaque intercommunalité. Certaines utilisent des moyens propres.

Pouvez-vous nous parler du service gratuit que vous proposez aux particuliers ?

Notre application mobile My Predict est effectivement gratuite et elle permet à tout citoyen d'être informé par une notification et de suivre ce qui se passe. Nous communiquons aussi les bonnes attitudes à adopter.

Doit-on s'attendre à une multiplication du nombre de ces orages exceptionnellement violents dans les Pyrénées-Orientales cet automne ?

Cet orage a été particulièrement violent à cause des fortes températures de l'été et de ce début d'automne. Avec la canicule, la Méditerranée se réchauffe. Lorsque la mer est très chaude, on note beaucoup d'évaporation. Et lorsque de l'air froid arrive en altitude, c'est le différentiel entre cet air froid et l'air chaud et humide qui provoque ces orages particulièrement violents. C'est vrai sur tout le pourtour méditerranéen. On a vu ce qui s'est passé en Espagne le week-end dernier, en Grèce, en Turquie, en Libye. C'est le même fonctionnement.

Vous parlez des inondations en Lybie avec 4.000 morts à déplorer. Cela pourrait-il se produire dans les Pyrénées-Orientales ?

Potentiellement, ça peut arriver. On a quasiment un processus de création de cyclones, comme ce qui avait touché Cannes en 2015. On se souvient tous des conséquences terribles pour les populations. Ce type d'événements peut arriver dans les Pyrénées-Orientales, qui sont un peu coincées entre la mer et les reliefs des Pyrénées. On a du ruissellement rapide, de la favorisation de la convection. Les Pyrénées protègent un peu le département, mais quand ça arrive, les conséquences peuvent être terribles.

Et si jamais un nouvel orage violent devait arriver, que faire ? Quels sont vos conseils ?

Déjà, il ne faut pas paniquer. Surtout, ne pas essayer de prendre son véhicule, de rouler au moment le plus fort de l'événement. Parce qu'on le voit régulièrement, les voitures peuvent être emportées. Il faut se mettre en sécurité, rester chez soi si possible, fermer les volets, attendre que ça passe et surtout ne pas aller chercher les enfants à l'école.