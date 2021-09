Pratique du vélo à Toulouse et aux alentours : "des améliorations sont encore possibles"

Alors que les Rencontres nationales du transport public débutent ce mardi 28 septembre au MEET à Toulouse, France Bleu Occitanie fait le point sur la pratique du vélo dans la ville rose et aux alentours. De plus en plus de personnes sont adeptes, mais il y a encore des choses à améliorer.

En fin de journée, ce lundi 27 septembre à Toulouse, nombreux sont ceux qui sortent du travail, enfourchent leur vélo et montent dans un train pour rentrer chez eux. C'est le cas de Philippe, qui habite à Rabastens (Tarn).

"Tous les jours, je vais au travail à vélo et en train. Globalement, ça se passe bien, hormis certains endroits où il n'y a pas de pistes cyclables ou d'autres où elles sont mélangées avec des voitures, c'est la galère. Et puis, dans le train, quand il est blindé, on n'a pas de place pour les vélos", raconte-t-il.

De plus en plus de voyageurs montent avec leurs vélos dans les trains à Toulouse. © Radio France - Léa Dubost

La métropole de Toulouse possède plus de 600 kilomètres d'itinéraires cyclables, que ce soit des pistes, des bandes ou des couloirs bus ouverts aux vélos. Pourtant, certaines associations ont organisé une "Vélorution" dans les rues de Toulouse ce samedi, pour dénoncer notamment le manque d'infrastructures dédiées aux mobilités douces.

Par ailleurs, sur le baromètre 2019 des villes cyclables, Toulouse a obtenu une moyenne de 2,88, jugée "plutôt défavorable". En revanche, Portet-sur-Garonne a été notée "plutôt favorable" avec une moyenne de 3,72.

Des mesures pour le vélo et contre la voiture

Le maire de Portet-sur-Garonne, Thierry Suaud, constate que de plus en plus de personnes se rendent au travail à vélo, via la voie verte, ou déposent leur vélo à la gare et terminent le trajet en train.

Cependant, il estime qu'une prise de conscience globale, et des actions sont nécessaires pour favoriser la pratique du vélo.

"Nous avons une stratégie qui permet de créer de nouvelles pistes cyclables au fil des années, plusieurs itinéraires prennent forme. Mais il faut que nous ayons une réflexion globale, par exemple pour que les cyclistes qui laissent leur vélo en gare, choisissent une mobilité douce à leur arrivée en train, pour une intermodalité absolue", explique-t-il.

Plusieurs espaces sécurisés permettent de garer son vélo pour la journée en gare de Portet-sur-Garonne. © Radio France - Léa Dubost

Thierry Suaud se déplace lui-même à vélo, ce qui lui permet de constater certaines limites.

"Il me semble qu'on doit accompagner le développement des pistes cyclables, d'une forme de "service vélo", par exemple pour la réparation, la location et l'accessibilité au train. Le vélo doit prendre encore plus de place. Mais je pense qu'il faut, en même temps, des mesures pour le vélo, et des mesures pour empêcher la voiture," estime l'édile.

Donner envie aux non-pratiquants

Sauf à condition d'être de grands sportifs, difficile d'imaginer ceux qui habitent à plus de 30 ou 40 kilomètres de Toulouse venir tous les jours à vélo. Et encore faut-il avoir envie d'en faire.

"Le vélo, c'est trop contraignant en fonction de la météo". "Pas pratique avec les enfants". "J'habite trop loin, c'est trop compliqué". "Il n'y a pas assez de pistes cyclables chez moi et dans le train, ce n'est pas simple de descendre et remonter avec un vélo". Plusieurs raisons sont évoquées quand on s'adresse à ceux qui ne font jamais de vélo, à Portet-sur-Garonne.

La réponse du maire de la commune ? "On en fait de plus en plus pour tenter de donner envie. Et puis, avec le vélo électrique, tout est plus simple, on n'arrive pas en sueur au travail par exemple", sourit-il.

La question des mobilités douces sera notamment abordée lors des Rencontres nationales du transport public jusqu'au jeudi 30 septembre à Toulouse.