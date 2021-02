Précipitations en Indre-et-Loire : une montée des eaux "normale" de la Loire et de la Vienne à ce stade

Vous aussi vous vous avez été étonné de la hauteur de la Loire en marchant sur les quais de Tours. Pas de panique, pour les services de l'Etat qui surveillent les eaux de l'Indre-et-Loire, la situation est normale.

Après des mois de décembre et janvier marqués par de fortes précipitations, le niveau des eaux a grimpé. Si l'on se réfère au site Vigicrues, la hauteur de la Loire est d'un peu plus de 3,50 m, ce mardi 2 février. Elle reste donc en vigilance verte. "Avec les précipitations attendues jusqu'à la fin de semaine, elle pourrait atteindre quatre mètres de haut dans Tours", précise Fabien Pasquet, responsable du service hydrométrie, prévisions des étiages, des crues et des inondations de la DREAL Centre.

"On reste sur des niveaux très classiques et loin d'être comparables à certaines crues que l'on a connu. Par exemple, lors de la dernière grande crue de 2003, la Loire avait atteint alors 5,78 m. Là nous sommes plutôt sur une crue qui ressemble à celle de 2018 où l'on était à Tours, à 4,34 m". Autre crue marquante: celle de 2016. Là encore, ce responsable à la Direction régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement indique qu'elle était de 4,98 m.

La vigilance sur la Loire tourangelle est verte. Pour l'instant rien n'indique qu'elle pourrait passer en vigilance jaune. "Il n'y a pas d'inquiétude particulière à ce stade", précise Fabien Pasquet. Même constat pour le Cher, au niveau de Tours. Il a atteint ce mardi 2 mètres 84.

La Vienne en vigilance Jaune

Celle qui est passée en vigilance jaune, c'est la Vienne. Ce mardi 2 février, toujours selon Vigicrues, elle a atteint les 6,61 m à Nouâtre, 4,53 à Chinon. Mais là encore pas d'inquiétude pour l'instant

"Les débits et les hauteurs que nous constatons correspondent à une crue modérée et habituelle à ce stade. Certes nous constatons que certains terrains et routes sont inondés. On constate cela tous les deux ans en moyenne. Mais cela est le propre de la vallée de la Vienne qui dispose de champs d'expansions des crues. Quand elle sort de son lit, elle vient régulièrement inonder ces terrains", affirme Dany Lecomte, responsable du service Risques et Sécurité à la Direction Départementale des Territoires d'Indre-et-Loire.

Une situation donc loin d'être alarmante pour Dany Lecomte qui indique que la vigilance jaune se déclenche plus rapidement pour la Vienne que d'autres rivières, ou fleuve comme la Loire, à cause de l'absence de digues.