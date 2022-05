Premier épisode de chaleur de l'année en Touraine alors que la sécheresse inquiète les agriculteurs

Dès ce dimanche 8 mai et pour quelques jours, "les températures seront dignes d’un plein été sur une grande partie du pays" prévient Météo France. Elles devraient s'établir entre 25 et 28 degrés sur la moitié nord, dont la Touraine, "entre lundi 9 et mercredi 11 mai (...) Ces températures seront dignes d’un mois de juillet mais aucun record mensuel de chaleur n’est attendu sur notre région" précise l'Association Météo Centre. Si cet épisode de chaleur n'est pas inédit, il reste "remarquable si tôt dans l'année" selon Météo France et ne fait pas les affaires des agriculteurs, notamment les céréaliers confrontés au manque de pluie.

Un mois d'avril très sec

Deux fois moins de pluie sur les premiers mois de l'année en Indre-et-Loire. Le déficit est de 25% au mois d'avril 2022 par rapport à la moyenne enregistrée les années précédentes. "Il n'a pas plu depuis le 15 mars. Juste 3 millimètres en avril. Et dans les 15 prochains jours, il n'y aura pas grand-chose" explique Jean-Claude Quillet, qui produit du blé, du soja et du maïs à Montlouis-sur-Loire depuis 1970. Les céréales sont gourmandes en eau. Cette-ci est puisée dans le Cher. Mais si la sécheresse s'aggrave, il pourrait y avoir des restrictions.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



En 2019, notamment, le niveau du Cher était si bas que les agriculteurs avaient reçu l'interdiction d'y puiser de l'eau. "Les agriculteurs l'ont pris en compte" assure Benoît Latour, responsable de l'Association des Irrigants d'Indre-et-Loire. "En sortie d'hiver, quand le niveau de la rivière est bas, ils anticipent lors de leurs assolements pour faire face à d'éventuelles restrictions."