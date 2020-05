Premier weekend déconfiné dans les parcs des Alpes-Maritimes : ne dérangeons pas trop la nature

Les forêts et les cours d'eau du Parc Naturel Régional des Pré Alpes d'Azur à nouveau accessibles

Vous profiterez de votre liberté retrouvée pour ce week-end faire une balade dans les forêts ou sur les chemins de randonnées du Parc Naturel Régional des Pré Alpes d'Azur entre les vallées de la Siagne, du Loup, de la Cagnes, de l'Estéron et du Var.

La bonne nouvelle c'est donc cet arrêté préfectoral qui autorise à nouveau l’accès aux massifs et aux cours d’eau, dans les limites du département et de la France, ou dans une distance maxi de 100 km vers un département limitrophe, par groupe de 10 maximum.

Des gorges et des clues, des champs cultivés, des pâturages que les hommes vont, à nouveau, parcourir alors que les animaux et les espèces végétales ont réinvesti certains espaces et quelques rappels s'impose pour ne pas trop déranger la nature :

La plupart des espaces naturels ouverts ne sont pas des espaces publics. Ce sont des espaces privés où le passage est toléré, où peut s’exercer une activité de pastoralisme extensif : « je reste sur les sentiers, je fais attention à ne pas déranger les bergers ni les chiens de protection dans leur travail ; je patiente si nos chemins se croisent »

nombre d'espèces se sont appropriés des endroits habituellement fréquentés par l'Homme. Le dérangement est possible, même en restant comme d’habitude sur les sentiers. Le risque de collision avec la faune sauvage peut être accru sur les routes.

Les sites les plus réputés pourraient ne pas permettre de respecter les gestes barrière : « je pense à explorer de nouveaux sentiers/lieux pour éviter les effets de masse »

Les conseils d'Elisabeth Gallien, la directrice du Parc Naturel Régional des Pré Alpes d'Azur :

Elisabeth Gallien, la directrice du Parc Naturel Régional des Pré Alpes d'Azur Copier

Pour soutenir l'activité des professionnels de l'accompagnement en montagne et des activités de natures, le Parc Naturel Régional des Pré Alpes d'Azur rassemble sur son site internet tous les contacts ainsi que toutes les possibilité de découvrir le patrimoine et les paysages de village en village de manière non motorisée (à pied, à vélo, à cheval) ou motorisée (moto, cyclos, voiture, camping-car).