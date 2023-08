Première alerte canicule de l'année en Creuse

La canicule s'étend dans tout le pays et gagne aussi la Creuse. Nous passerons en vigilance jaune à partir de ce samedi 19 août midi. Les températures vont progressivement monter jusqu'au pic attendu mardi, avec 31 à 36 voire 37 degrés à l'ombre ! On frôlera les 43° en température ressentie. On repassera sous les 35 degrés mercredi et le mercure baissera petit à petit jusqu'à jeudi ou vendredi.

ⓘ Publicité

Des nuits tropicales

"Un courant sud va ramener la masse d'air chaud chez nous, sur le Limousin, explique Thierry Gonin, de Météo France. C'est donc à notre tour de subir une période caniculaire. Pas aussi sévère que ce qu'il y a eu en Grèce par exemple, mais importante quand même, avec de fortes chaleurs tous les jours a priori pendant une semaine. On aura aussi ce qu'on appelle des nuits tropicales, donc au-dessus de 20 degrés. Elles sont trop chaudes pour bien compenser la chaleur de la journée ".

C'est le premier épisode caniculaire de l'été en Creuse, mais ils se multiplient depuis le premier, le plus extrême, qui date d'il y a vingt ans, en 2003. " Les étés les plus chauds, c'est depuis 2003. Ca prouve bien le réchauffement climatique. Depuis 2015, à part 2021, on est systématiquement au-dessus des normales " remarque Thierry Gonin.

A priori pas de records de chaleur

Le record absolu de température en Creuse qui date de 2012, avec 41°6 enregistrés à Auzances, ne sera néanmoins pas battu selon Météo France. Ni ceux enregistrés en juillet l'année dernière : ces communes avaient alors battu leur propre record : 40°5 relevés à Bonnat, 40°1 à Genouillac, 39°9 à Saint-Loup, 39°7 à Boussac et 39°2 à Guéret.