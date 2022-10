Première assemblée citoyenne du département, des propositions sur la transition écologique attendues

Inspiré de la Convention citoyenne pour le climat au niveau national, l'assemblée citoyenne du département de la Haute-Garonne s'est réunie ce samedi pour la première fois. 162 habitants haut-garonnais ont été tirés au sort parmi 1.550 candidats. Autant d'hommes que de femmes, six membres par canton. Le département a voulu diversifier au maximum les profils, mais les ouvriers représentent 1,2%, les agriculteurs 1,2% également, contre 30,8% de cadres supérieurs. Les personnes sans emplois sont assez bien représentées, elles sont 15,3%.

ⓘ Publicité

Ils vont se réunir au complet trois à quatre fois par an, et en groupes de travail, pour formuler des propositions. Des avis qui seront ensuite examinés par les élus départementaux. Cette assemblée peut s'autosaisir, être à l'initiative des propositions, mais les élus peuvent aussi saisir le groupe de citoyens. Ce samedi, le département a d'ailleurs formulé la première saisine : la transition écologique. Vaste sujet donc, qui va occuper l'assemblée pendant plusieurs mois. Elle devra à terme, proposer des mesures qui entrent dans les compétences du département.

Rétablir la confiance

Pour cette première journée, les élus ont largement pris la parole pour présenter les engagements déjà pris en matière d'environnement. Avant de débattre, et de se mettre au travail, ils font le constat. "Je suis plutôt satisfait, résume François Chabaud, 64 ans. C'est la première fois qu'il participe à des débats de ce genre. Je m'attendais à quelque chose de novateur et ça se présente bien. J'espère que ça aboutira, qu'on sera entendu." Être entendu, ou donner l'impression d'être pris en considération, c'est justement l'objectif de cette expérimentation, en impliquant les habitants, le département veut restaurer un rapport de confiance entre élus et électeurs.

Dans les rangs, des profils de tous âges. Suzanne Boyavan est étudiante en médecine, elle a 19 ans : "Je suis assez impressionnée, ça m'a fait bizarre de rentrer dans cette assemblée. Je suis agréablement surprise, on a l'impression d'appartenir à quelque chose, on nous encourage, j'ai l'impression que j'aurai un vrai rôle à jouer." Le point négatif néanmoins, ce sont les places laissées vides.

Parmi les 1.550 candidats, 162 ont été tirés au sort © Radio France - Shannon Marini

Une trentaine de personnes manque à l'appel. C'est justement ce que craint Victor Michel, 18 ans, le benjamin de l'assemblée. "J'ai peur que des personnes se désistent, mais sinon je suis plutôt enthousiaste, tempère-t-il. 162 personnes, c'est aussi 162 opinions, j'espère qu'on va réussir à se mettre d'accord. J'espère qu'on aura des idées visionnaires pour avancer ensemble."

Cette assemblée citoyenne a un mandat de deux ans. À chaque assemblée, (quatre rendez-vous dans l'année) les membres sont défrayés de 90 euros et leurs frais de transports sont également pris en charge.