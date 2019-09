Première en France : un village de micro-maisons pour étudiants créé à Saint-Brieuc

Saint-Brieuc, France

Depuis la fin du mois d'août, cinq petites maisons montées sur des remorques sont arrivées sur un terrain de 3 500 m² derrière une résidence universitaire, boulevard de l'Atlantique à Saint-Brieuc. Ce sont des "Tiny houses", un concept très en vogue actuellement. Elles sont occupées par des étudiants ou de jeunes actifs.

Pour l'instant, cinq maisons sont installées © Radio France - Johan Moison

Petite village du Ty village avec Johan Moison Copier

"La Tiny, c'est une petite maison fabriquée avec des matériaux principalement naturels, renouvelables, sains, locaux autant que possible, on est vraiment dans une démarche de moindre impact sur l'environnement", explique Aurélie Moy, 25 ans, la fondatrice de ce Ty Village. C'est aussi un mode de vie. "Dans ces petites maisons, même s'il y a beaucoup de rangements, on est quand même obligé de faire le vide avant d'emménager, de se débarrasser d'un tas de choses matérielles et de se concentrer sur quelque chose de plus riche intérieurement ou sur ce qui nous entoure, les autres, la nature".

Une mezzanine avec un lit double, une petite cuisine, une douche, des toilettes sèches, vous êtes dans une Tiny house ! © Radio France - Johan Moison

A priori, même les personnes qui sont claustrophobes peuvent se sentir bien en Tiny !

Les maisons mesurent en moyenne 2 mètres 50 de large, 4 mètres de haut, 18 m². A l'intérieur, ça sent bon le bois. "Avec son ossature bois et ses murs de 12 à 15 cm, c'est une maison dans laquelle il fait bon vivre toute l'année", précise Aurélie Moy. "C'est différent d'un mobil-home qui est en général construit avec du PVC ou de l'alu", précise la jeune femme.

Les loyers sont compris entre 460 et 480 euros charges comprises. "C'est un peu au-dessus du marché du logement étudiant à Saint-Brieuc mais ça reste relativement accessible".

C'est aussi une manière d'élargir l'offre du logement étudiant dans une démarche un peu plus responsable, on n'a pas forcément envie de reconstruire un gros bâtiment en béton.

Aurélie Moy envisage aussi d'installer des petites maisons conçues différemment, plus longues et de plain pied pour attirer des locataires seniors.