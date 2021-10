Première semaine du climat au Pays Basque : une centaine de rendez-vous

"Passer ensemble à l’action contre le réchauffement climatique", c'est l'objectif de la Communauté d'agglomération Pays Basque (CaPB) qui organise pour la première fois la semaine du climat au Pays Basque. Une centaine de conférences, animations et actions vont rythmer les journées jusqu'au dimanche 17 octobre pour sensibiliser le grand public à la nécessité de la transition écologique. En juin dernier, la collectivité avait adopté son plan climat avec pour objectif la réduction de 56% des émissions totales de gaz à effet de serre du territoire, de baisser de 49 % les consommations énergétiques du Pays Basque, ou encore de couvrir 100% des besoins par des énergies renouvelable.

Une mobilisation collective

En organisant cette première semaine du climat, la CaPB souhaite obtenir la mobilisation de tout un chacun, des particuliers comme des entreprises, des industries, ou de l'artisanat. "L'agglomération ne peut pas avoir des résultats probants à elle seule" explique Martine Bisauta. Pour la vice-présidente en charge de la transition écologique, la première chose à faire est de "réduire la consommation d'énergie. Comment je vais faire pour consommer moins d'énergie dans mon habitation ? Ça passe par exemple par l'isolation ou encore les panneaux photovoltaïques." D'ailleurs, il existe au Pays Basque un cadastre solaire sur laquelle on peut vérifier le potentiel solaire de la toiture de sa maison.

Parmi les autres leviers pour combattre le réchauffement climatique : l'alimentation, la mobilité ou encore l'urbanisme.

Martine Bisauta, vice-présidente de la CaPB en charge de la transition écologique, invitée de France Bleu Pays Basque Copier

Une centaine de rendez-vous

Tout au long de cette première semaine du climat, une centaine de rendez-vous seront proposées à travers tout le Pays Basque, notamment ce lundi soir à 18 heures à Hendaye, une conférence sur la « Résilience alimentaire et sécurité des territoires » en présence de Stéphane Linou, pionnier du mouvement locavore. Une conférence à suivre via la chaine YouTube de la CaPB.

Par ailleurs, à Anglet, vendredi 15 octobre se tiendra un colloque autour de la loi Climat et Résilience en présence d’élus, de magistrats, de chercheurs et d’étudiants ou encore de Corinne Lepage, ancienne ministre de l’Environnement et députée européenne.

Tout le programme de la semaine du climat au Pays Basque est à retrouver ici.