Premières restrictions de prélèvements pour certains cours d'eau en Indre-et-Loire

Malgré une fin de printemps et un début d'été exceptionnellement arrosés, la préfecture d'Indre-et-Loire impose ses toutes premières restrictions d'usage de l'eau de l'été. Sont concernés notamment la Veude et le Négron. Ces restrictions s'appliquent à partir de ce samedi.

Après des mois de mai, juin et juillet beaucoup plus arrosés que la normale, l'Indre-et-Loire était jusqu'ici épargnée par la sécheresse. Mais avec l’augmentation des températures et l’absence de pluies significatives depuis le début du mois d’août, les débits de certains cours d'eau baissent sérieusement.

Pour certains, ils viennent de passer sous le niveau du seuil de gestion obligeant la préfecture d'Indre-et-Loire à prendre des mesures de restriction et d’interdiction de prélèvements.

Cours d'eau où les prélèvements sont interdits à partir de ce samedi :

La Bourouse,

le ruisseau de Parçay,

le ruisseau de Roche,

le ruisseau du Montison,

le ruisseau des Vallées,

le ruisseau de la Coulée

le ruisseau de Rigny

Cours d'eau où les prélèvements sont limités à partir de ce samedi :

La Veude,

le Négron

la Veude de Ponçay

Pour tous les particuliers concernés par ces restrictions, il est désormais interdit d'arroser sa pelouse et ses fleurs en journée de 10h à 20h. Interdiction aussi de remplir sa piscine sauf en cas de construction. Quant au lavage des véhicules, il doit se faire dans une station équipée de récupérateurs d'eau.