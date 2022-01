Premiers dégâts peut-être liés au loup en Creuse

Six ovins ont été attaqués entre le 29 et le 31 décembre sur la commune de Féniers en Creuse. Selon l'Office français de la biodiversité, "la responsabilité du loup ne peut être écartée". La préfecture rappelle que les éleveurs seront indemnisés.

Un ou plusieurs loups sont bel et bien de passage en Creuse. Entre le 29 et le 31 décembre, six ovins (moutons ou mouflons) ont été attaqués à Féniers. Les services de l'Office Français de la Biodiversité sont intervenus et ont conclu que "la responsabilité du loup ne peut être écartée".

Indemnisation des éleveurs

De son côté, la préfecture assure que dans les cas où la responsabilité du loup ne peut être écartée, les éleveurs seront indemnisés, et que les services de l'Etat sont mobilisés afin d'identifier des actions pour préserver les élevages.

Pour mémoire, un loup avait été aperçu en Creuse au début du mois de décembre.