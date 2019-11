Premiers flocons sur le Mont Aigoual

Le Mont Aigoual s'est couvert de neige pour la première fois de la saison en début de semaine. Des flocons arrivés plus tardivement que l'an passé, mais qui restent précoces.

Gard, France

Les premiers flocons sont venus blanchir les sommets du Mont Aigoual, à 1.500 mètres d'altitude. Tombés depuis mardi 5 novembre, ils arrivent un peu plus tard que l'an dernier, mais de manière toujours précoce dans la saison. Les prévisionnistes s'attendent à ce que les chutes continuent, car la limite pluie-neige devrait descendre vendredi de 1.300 à 900 mètres.

"C'est vraiment le premier saupoudrage de l'hiver, se réjouit Thomas Vidal, le maire de Val d'Aigoual, commune née de la fusion de Valleraugue et de Notre-Dame-de-la-Rouvière, deux communes du Gard. Ce sont quelques flocons qui ont permis de voir du blanc, la carte postale qui lance la saison. Ça attire un peu de monde, des curieux, des photographes...ça fait penser à l'hiver de suite et on a l'espoir que ça lance correctement la saison".

La saison pourrait commencer dès le mois de décembre à Prat Peyrot, la station de ski de l'Aigoual, beaucoup plus tôt que d'ordinaire.