Premiers navires en vue pour le parc éolien d'Yeu-Noirmoutier

Simulation du futur parc éolien depuis la pointe du But sur l'île d'Yeu

Ce mardi, des habitants de l'île d'Yeu ont pu venir se renseigner sur ce que sera en 2025 le 5ᵉ parc éolien maritime français, à 11,7 km de l'île d'Yeu et 16 km de Noirmoutier. À partir de fin 2025, les 62 éoliennes de 8 MW chacune produiront l'équivalent de la consommation électrique de 800. 000 habitants. "On est un peu inquiets, même la nuit, on va voir des choses, même si ça ne clignote pas tout le temps. Ça va clignoter au large", confie une habitante. "C'est sûr qu'il y aura un impact visuel, mais il vaut mieux des éoliennes que du nucléaire", répond un autre. Ce projet n'a jamais fait l'unanimité , mais les derniers recours ont été rejetés.

"Les premiers navires viennent sur zone dans quelques jours pour la préparation du sol, explique Matthieu Carrette du consortium Emyn porteur du projet, car l'année prochaine des bateaux vont venir se poser sur le fond, se surélever du niveau de la mer pour pouvoir installer les différents éléments du parc. Et, ça nécessite de préparer le sol". La suite du calendrier est fixée : "Des travaux commenceront au printemps prochain avec successivement la pose des fondations, la pose des câbles, de la sous-station électrique où arrive énergie produite et, à l'horizon 2025, l'arrivée des éoliennes". Le préfet maritime va limiter la navigation sur la zone pendant les travaux.

La carte indiquant le lieu d'implantation des futures éoliennes © Radio France - Yves-René Tapon

La maintenance du parc créera 60 emplois, dont une dizaine sur l'île d'Yeu. Ce qui réjouit Carole Charuau. La 1ʳᵉ adjointe au maire comprend les craintes de certains habitants, mais se dit favorable au parc : "Ce projet a mis beaucoup trop longtemps à voir le jour. C'est vrai que les islais ont tendance à être plus craintifs, à écouter les opposants. C'est sûr, ça va avoir un impact visuel. Ce que j'entends (...) Après, ça ne va pas faire baisser le prix des maisons, contrairement à ce que l'on entend beaucoup. Et, il faut aussi sauver la planète comme on dit !"**

Matthieu Carrette du consortium Emyn © Radio France - Yves-René Tapon

