Prenois : la mare de la discorde

La mare au centre du village de Prenois (Côte-d'Or) fait jaser depuis le 23 décembre 2020. C'est la date à laquelle un habitant a trouvé près d'une cinquantaine de poissons morts dans l'eau, le ventre apparent. Et rebelote quelques jours plus tard : une vingtaine d'autres sont retrouvés morts, dans la même position. Depuis l'association "Les sentinelles de la montagne dijonnaise" a porte plainte pour pollution potentielle.

La raison de ces poissons morts encore obscure

L'association se pose aussitôt cette question : pourquoi est-ce qu'autant sont morts ? "Nous ne savons toujours pas concrètement. L'Office Français de la Biodiversité pense que c'est par un manque d'oxygène dans l'eau", avance Martine Page, membre des sentinelles de la montagne dijonnaise. " En tout cas on a alerté l'OFB et la mairie de Prenois", ajoute-t-elle.

Les membres de l'association "Les sentinelles de la montagne dijonnaise" ont réalisé une action pour protester contre la mort de 20 poissons dans la mare de Prenois (Côte-d'Or). © Radio France - Sentinelles de la montagne dijonnaise

L'association avance que l'OFB et des membres de la mairie de Prenois se sont rendus sur place quelques jours après la découverte de la cinquantaine de morts, le 23 décembre 2020. De son côté, François Moniot, le président de la structure grince des dents, il a peur pour la biodiversité de la ville et de cette mare, l'un des lieux de rassemblement du village. "On a observé que les batraciens qui ont l'habitude de descendre au mois de mars dans la mare pour se reproduire, ils l'ont fait comme chaque année l'an dernier. Mais les oeufs qu'ils ont pondu ont disparu parce qu'il y avait trop de poissons ou peut-être pour d'autres raisons. Donc on s'inquiète de savoir si notre population de batraciens va pouvoir survivre."