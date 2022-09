Près de 230 dauphins s'échouent sur une plage de Tasmanie, au moins 200 sont morts

AUSTRALIA AND NEW ZEALAND OUT

Près de 230 dauphins-pilotes, aussi appelés globicéphales, se sont échoués mercredi sur une plage de la côte ouest de Tasmanie, une île au sud de l'Australie, et environ 200 sont déjà morts.

35 des cétacés découverts sont toujours en vie ce jeudi matin, selon Brendon Clark, directeur des opérations du service de la faune sauvage.

Les images aériennes diffusées par la chaîne ABC News font froid dans le dos : on y voit de nombreux animaux immobiles sur le sable, une minorité avec une couverture humide sur le dos. Des habitants les aspergent autant qu'ils le peuvent pour en remettre le plus possible à l'eau.

Le taux de mortalité pour cet échouage est élevé

Brendon Clark indique que les sauveteurs ont fait un triage des cétacés pour évaluer ceux qui ont les meilleures chances de survie, mais le directeur des opérations du service de la faune sauvage assure déjà que "le taux de mortalité pour cet échouage est élevé".

Pour l'instant, on ignore pourquoi ces dauphins, qui peuvent faire jusqu'à six mètres de long, se sont échoués en masse sur cette plage. Des chercheurs suggèrent qu'il est possible que ces cétacés se soient nourris trop près des côtes, et qu'ils se soient ensuite égarés. Ils ont peut être été pris par la marée basse.

Il y a deux ans presque jour pour jour, 500 dauphins-pilotes s'étaient déjà échoués sur une plage voisine. 300 étaient morts.