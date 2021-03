Près de 230 kg de déchets ramassés à La Rochelle sur les plages et dans les parcs

"Il y a surtout des mégots et des capsules de bouteilles incrustée dans la terre" constate Michèle, penchée au près d'un banc dans les parcs de La Rochelle. En ce premier jour du printemps, les pâquerette et les jonquilles parsèment la pelouse. Mais Michèle, comme une petite centaine de bénévoles du Lion's Club (une association caritative) ne voit que les déchets ici et là sur le sol.

Les cinq club Lion's de La Rochelle ont rassemblé près d'une centaine de bénévoles © Radio France - Marie-Laurence Dalle

Pour la première fois à La Rochelle, les 5 Lion's Club de la ville participent au 6ème défi de l'environnement, un événement national dont le thème cette année est "le nettoyage de la nature". Armés de sacs poubelles, de pinces à déchets et de gants, les bénévoles des clubs se sont répartis sur plusieurs lieux : plage des Minimes, plage de la Concurence, dans les parcs et à Chef de Baie.

Une action citoyenne

"C'est notre devoir de faire de l'altruisme, de rendre service" explique Jean, l'un d'entre eux venu avec Alain et Christian, ses camarades de club. "J'aime beaucoup La Rochelle, j'aime m'y promener et quand je m'y promène j'aime bien que tout soit propre" affirme Alain. "Bien souvent, même très près des poubelles, on trouve des déchets alimentaires par terre et tout autres choses". Christian ajoute qu'ils est heureux de retrouver ses camarades pour une action après plusieurs mois de réunion des Lion's en visioconférence.

Dans les sacs, un petit volume : de petits bouts de plastiques en grande majorité © Radio France - Marie-Laurence Dalle

Beaucoup de petits bouts de plastique

Dans les sacs, le plastique s'amoncelle."Je suis surpris par la multiplication de petits bouts de plastique" s'exclame Olivier qui vient de ratisser les abords du Mail avec sa famille. "Je m'attendais à trouver de grosses choses, du carton". Même constat à Chef de Baie, sur les pelouses et dans les fourrés autour de la plage, il y a du verre, du plastique encore. Sur la plage, des petits bouts de corde ou de plastique toujours issus des activités ostréicoles ou de la pêche.

Mais au final, "La Rochelle est plutôt une ville bien entretenue" constate Odile Wargnie, la présidente du Lions Club La Rochelle Océan. Le volume de déchets, 227 kilos, est moins important qu'imaginé. Les bénévoles ont tout de même découvert un dépot sauvage de pneus à Chef de Baie, qu'ils ont signalé à la mairie de La Rochelle.