Près de 250 manifestants à la marche pour le climat à Laval ce samedi

Une marche pour le climat à Laval rassemble près de 250 personnes ce samedi 21 septembre. Les manifestants attendent plus d'action, de réaction contre le réchauffement climatique et ils dénoncent également le projet de centre commercial, Cœur de Ville prévu à Laval.

Laval, France

Près de 250 personnes se mobilisent ce samedi 21 septembre pour défendre l'environnement à Laval. Après une chaîne humaine vers 10 heures, place du 11-Novembre, une marche pour le climat s'effectue dans les rues de la ville en fin de matinée.

Les manifestants commencent en effet par réaliser une chaîne humaine, sur la place du 11-Novembre à Laval. Ils se disposent pour symboliser les futurs murs du futur projet de centre commercial, Coeur de Ville, qui se tiendra justement sur cette place.

Un cortège part ensuite quai Jehan Fouquet, mené par une banderole "Nous sommes la nature qui se défend" et en scandant "Des petits pas, ça ne suffit pas".

Parmi les manifestants, certains tapent sur des boîtes de conserves pour se faire entendre. Certains chantent contre le gaspillage, les pesticides. Les pesticides sont notamment dans la ligne de mire du mouvement "Nous voulons des coquelicots" dont certains membres viennent déguiser en faucheur de la mort. Ils veulent dénoncer les morts liées à ces traitements.

Certains manifestants de "Nous voulons des coquelicots" déguisés en faucheurs et avec de faux diffuseurs de pesticides. © Radio France - Aurore Richard

La marche s'est poursuivie jusque devant le Conseil départemental où les manifestants crient "Et un, et deux, et trois degrés. C'est un crime contre l'humanité". C'est là aussi qu'ils chantent "Un pas en avant, trois pas en arrière, c'est la politique du gouvernement".

Rémy, en tête de cortège, dénonce justement l'inaction du gouvernement et surtout, sa contradiction."Il y a beaucoup de com' mais les actes ne sont pas là. Quand Elisabeth Borne ferme des petites lignes de chemin de fer, on n'encourage pas les moyens de transport plus doux", explique ce lycéen.

Un die-in devant la Préfecture

Les manifestants rejoignent ensuite la Préfecture de Laval où ils effectuent devant, un "die-in". Ils s'allongent pour symboliser les morts et les prochaines morts à cause du réchauffement climatique, des pesticides, etc si rien n'est fait.

Le cortège se dirige alors vers le square de Boston pour un pique-nique animé. Prochain rendez-vous pour défendre le climat à Laval, c'est le 25 septembre prochain. Une "clean walk", une marche pour ramasser les déchets, est notamment prévue dès 14 heures, à Laval comme dans d'autres villes en France.