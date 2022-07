Près de 300 bénévoles vont aider les pompiers à prévenir les départs de feu dans les Pyrénées-Orientales

Comme tous les ans, la saison estivale des RISC a été lancée par la préfecture des Pyrénées-Orientales et le SDIS 66. Les RISC, ces réserves de bénévoles qui arpentent le département tout l'été pour prévenir les départs de feu et faire de la prévention.

Les RISC (Réserves Intercommunales de Sécurité Civile) ont été crées il y a cinq ans dans les Pyrénées-Orientales. Tous les ans, des centaines de bénévoles arpentent les massifs et chemins de randonnées du territoire pour surveiller d’éventuels départs de feu, prévenir les secours en cas de besoin, et faire de la prévention auprès de la population. Cette année, la saison a été lancé le 1er juillet, à la mairie de Reynes.

« C’est un bon moyen d’occuper son temps, moi qui suis retraitée, et de protéger ce département de manière civique », explique Isabelle, bénévole depuis l’année dernière sur la Côte Vermeille. Elle réalise une à deux patrouilles par semaine, « ce qui n’est pas un engagement trop important », pour elle.

On compte cinq RISC dans les Pyrénées-Orientales, qui couvrent les territoires d’Argelès-Albères, Aspres-Réart, Aspres-Tech, Côte Vermeille et Vallespir, avec une soixantaine de bénévoles pour chaque unité. À leur disposition : des vélos, des chevaux et des 4x4 équipés d’une petite citerne d’eau, « pas pour intervenir sur un incendie, mais pour éteindre des feux de barbecue par exemple », précise un bénévole.

« Ils nous indiquent des informations cruciales » - Éric Belgioïno, directeur du SDIS 66

Ces bénévoles font un travail de l’ombre, en amont de ceux des sapeurs pompiers ou des gendarmes. « En cas de départs de feu, ils nous indiquent des informations cruciales », explique Éric Belgioïno, directeur du SDIS 66, « la localisation, la taille du feu, la végétation touchée et les chemins d’accès ». Des données qui permettent alors aux secours de savoir quelle force et quels engins déployer.

Il y a deux ans, Maurice Soles, bénévole dans les Albères, s’est retrouvé dans cette situation. « C’était un incendie sur Fourque, on était en montagne, on faisait de la surveillance. On a vu une fumée et on l’a signalée grâce à nos cartes. Et après ils se sont débrouillés », se souvient l’ancien pompier.

Un bilan positif après cinq ans d’existence

Et après cinq ans d’existence, ces brigades de surveillance ont fait leur preuve : aucun feu significatif n’a dégénéré sur les territoires couverts. Un bilan tres encourageant selon Éric Belgioïno, « toutefois, il faut rester vigilant. Le domaine des feux de forêts appelle à la modestie et à l’humilité. Nous ne sommes pas à l’abri d’un départ de feu d’origine humaine », insiste-t-il. Et de rappeler qu’effectivement, la majorité des incendies sont d’origines humaines.

Les premières patrouilles ont commencé le 1er juillet et dureront jusqu’en septembre. Dans le futur, de nouvelles RISC vont être créées pour couvrir le nord des Aspres et les Corbières.