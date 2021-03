Près de 300 personnes marchent pour l'eau à Volvic pour protester contre les prélèvements industriels

Une marche pour l'eau était organisée ce dimanche midi à Volvic dans le Puy-de-Dôme, à la veille de la journée mondiale de l'eau. Près de 300 personnes se sont jointes au cortège , entre la pisciculture aujourd'hui fermée de Saint-Genest l'Enfant et l'usine d'embouteillage de Volvic, à un peu plus d'un kilomètre de distance.

Reportage dans la manifestation, à la pisciculture de Saint-Genest-l'Enfant. Copier

Ouverte en 1851 et classée monument historique, la pisciculture de Saint-Genest-l'Enfant est fermée depuis octobre 2018 par manque d'eau. "Depuis que je suis ici, le débit de ma source a été divisé par 10, explique le propriétaire Edouard de Féligonde, plus Danone pompe plus ma source se tarit, aujourd'hui mes bassins sont à secs 5 mois par ans, j'ai été forcé de fermer."

La pisciculture de Saint-Genest-l'Enfant accueillait 10 000 pêcheurs par an jusqu'à sa fermeture forcée il y a deux ans et demi. © Radio France - Théophile Vareille

Les manifestants réclament une baisse des prélèvements de Danone

Organisateur de la manifestation avec l'association Eau Bien Commun 63, Laurent Campos-Hugueney, il réclame que Danone baisse ses prélèvements : "Aujourd'hui les prélèvements de Danone assèchent la pisciculture et font baisser le niveau des cours d'eau, l'eau est un bien commun, une multinationale ne peut pas la privatiser."

Venue exprès du Val-de-Marne, la députée LFI Mathilde Panot, présidente à l'assemblée d'une commission d'enquête sur la privatisation de l'eau, veut que soit appliquée la loi de 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques : "Selon la loi les usages domestiques et l'environnements sont prioritaires par rapport aux prélèvements industriels, ici à Volvic la loi est bafouée et c'est aberrant."