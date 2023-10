Près de 3000 arbres plantés sur la commune de Jaure d'ici la fin de l'année

La commune de Jaure (180 habitants), située entre Périgueux et Bergerac s'apprête à planter près de 3000 arbres sur une parcelle achetée par la mairie. Un projet ambitieux réalisé avec le concours de l'entreprise niortaise Créateur de forêt , ayant pour objectif de recréer un domaine forestier, bénéfique pour la faune et la flore, comme la Dordogne en comptait jadis.

6 hectares de forêt soit l'équivalent de 8,5 terrains de football

Une réunion publique était programmée le dimanche 01 octobre pour répondre aux question des habitants de la commune et du canton. D'ici la fin de l'année, c'est près de 3000 arbres qui seront plantés à proximité de la halle de Jaure. Des essences variés (chênes, érables, charmes, châtaigniers, cornouillers) qui s'adapteront au changement climatique, promet Philippe de Severac, le maire de Jaure.

Un agrandissement de la marre est en cours pour recréer un écosystème vivant - Philippe de Severac

Un projet qui rencontre une réelle adhésion selon l'édile, "il ne s'agit pas d'un regroupement de militants écologistes mais de périgourdins intéressés par la nature et qui ne se contentent pas de dire à leurs enfants qu'ils les aiment !" Des actes, plus que des mots pour "redonner un peu de volume aux poumons de notre Terre". Des plantations d'arbres prévues en décembre et janvier prochain avec l'installation d'un parcours de santé en bois. Projet piloté, cette fois-ci, par le comité des fêtes de Jaure et soumis au budget participatif de la Dordogne.

