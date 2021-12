Près de 80 000 panneaux solaires sur 30 hectares en projet à Daigny

Un champs photovoltaïque deprès de 80 000 panneaux sur une trentaine d'hectares pourrait bientôt élire domicile à Daigny, près de Sedan, dans les Ardennes. La société TSE a déposé deux demandes de permis de construire en janvier 2021. Une enquête publique a été menée du 28 octobre au 29 novembre dernier.

78 858 panneaux installés

TSE projette d'installer 78 858 modules solaires de 3 mètres de haut, juchés sur des socles en acier, dans une enceinte clôturée de 30 hectares, ce qui représente 15% de la superficie totale de la commune de Daigny. Le projet est de grande dimension mais c'est loin d'être un record. Parmi les 14 parcs qu'exploite déjà la société des Alpes-Maritimes, celui de Marville dans la Meuse, inauguré en septembre 2021, compte 364 000 panneaux sur 155 hectares. C'est la deuxième centrale photovoltaïque de France en terme de puissance.

Le parc solaire de Daigny et ses 9 postes de transformation raccordés au réseau électrique à Bazeilles ou à Floing fourniraient 40 Gigawatt-heure par an, soit l'équivalent de la consommation en électricité de 6140 foyers. Si le parc voit le jour, des moutons y seront en pâturage pour entretenir la végétation

Le terrain où doit s'implanter le parc photovoltaïque à Daigny - Google Earth

Le terrain retenu est un ancien site militaire, en bordure de nationale, au lieu-dit "Les Grands Triots", à 700 mètres des premières habitations. Voilà 10 ans, le conseil départemental des Ardennes envisageait déjà d'y installer un parc photovoltaïque. Le terrain a finalement été cédé à un particulier et accueille régulièrement des courses de tracteurs-tondeuses en enduro sur 24 heures.

Il faudra abattre des arbres

Sur cette friche, des chênes et des charmes ont repoussé ces trente dernières années. Une grande partie devra être abattue, ce qui émeut deux associations ardennaises de défense de l’environnement. ReNArd, le regroupement des naturalistes ardennais, et Nature et Avenir ont contribué à l’enquête publique pour expliquer leur opposition au projet.

On est pas opposé au développement de l’énergie photovoltaïque, mais comme pour l’éolien, notre principe "c’est pas n’importe où et pas n’importe comment" – Jérôme Harter, directeur de l’association ReNArd

Nature et Avenir parle d’un "problème d’éthique environnementale" : "Il y a de la place sur les toits et les parkings, ainsi que sur les zones polluées", avance le président de l’association Claude Maireaux. Par la voix de sa responsable des études environnementales, Sabine Gaetti, le porteur de projet TSE se défend : "Le terrain était inscrit dans l’atlas des friches départementales, un document officiel de la préfecture qui recense tous les terrains pour lesquels une mutation peut être envisagée".

On joue sur une ambiguïté, pointe le directeur de l’association ReNArd, le regroupement des naturalistes ardennais. "Une friche qui n’est plus utilisée depuis 30 ans et qui est recolonisée naturellement par la forêt redevient une forêt", estime Jérôme Harter. Nature et Avenir souhaite qu’une datation du peuplement soit effectuée et soupçonne que la plupart des arbres ont plus de 30 ans, délai au-delà duquel leur abattage nécessite une autorisation.

Dans son avis sur le projet de TSE rendu en juin 2021, la mission régionale de l’Autorité environnementale estime que "des projets photovoltaïques ne devraient pas être implantés en forêt, sauf exception justifiée par le porteur de projet (cumul d’une faible valeur écologique et forestière des terrains concernés, intérêt du projet pour la biodiversité)". L’organisme chargé d’évaluer l’impact environnemental du projet invite TSE à démontrer qu’il n’y avait pas de terrain plus favorable pour accueillir ce parc.

De son côté, TSE a calculé que l’installation de la centrale photovoltaïque aura un impact favorable car comparée à une production d’énergie carbonée, elle permettra d’éviter l’émission de 1216 tonnes de CO² par an. La quantité de gaz à effet de serre évités est 8 à 9 fois plus élevée que si l’on maintient le boisement en état, avance l’entreprise. Sabina Gaetti s’étonne que l’on s’émeuve d’une telle implantation : "En 2001, le département envisageait de créer une zone d’activité sur cet emplacement. Il me semble qu’une installation solaire à la place d’une zone d’activité, c’est quand même plus vertueux et plus intéressant".

Le devenir des espèces protégées

Sur cette zone en dehors de tout périmètre protégé de type Natura 2000 ou réserve naturelle, des espèces protégées ont élu domicile parmi lesquelles le bouvreuil pivoine, la pie-grièche écorcheur, le bruant jaune et la chauve-souris pipistrelle. Comme la loi le lui oblige, TSE a intégré des mesures pour limiter l’impact de son projet sur la biodiversité.

"On s’implante sur la zone où les boisements sont les plus jeunes et on conserve environ 10 hectares de boisements plus âgés", détaille Sabine Gaetti. Il est prévu qu’une lisière d’arbres de 56 mètres de largeur ceinture le site. Une friche arbustive doit également être recréée. Autant d’endroits prévus pour que chauve-souris et oiseaux continuent à vivre et se reproduire sur place.

panneau photovoltaïque © Radio France - Gaëlle Fontenit

"Mais, dans le dossier, rien ne permet de garantir que ces boisements vont réellement être conservés", souligne Jérôme Harter. TSE, qui prend cet engagement, ne sera pas propriétaire du terrain. Le directeur de l’association ReNArd souligne enfin que le dossier "aurait dû contenir une demande de dérogation à la destruction d’habitat d’espèces protégées".

Sur ce point, la mission régionale de l'Autorité environnementale penche en faveur du porteur de projet et estime, dans son avis, que l’implantation du parc photovoltaïque n'est pas "de nature à remettre en cause le maintien en bon état de conservation des populations locales d’espèces protégées ou patrimoniales".

Le commissaire-enquêteur doit à son tour rendre un avis, consultatif, d’ici le 29 décembre prochain. Charge ensuite au préfet d'autoriser ou non les permis de construire.