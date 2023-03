Près de 80 élus signent une tribune pour sauver l'eau en Alsace

On a beau souvent dire que l'Alsace est installée sur la plus grande nappe phréatique d'Europe , il y a dans la région de sérieuses menaces sur la quantité et la qualité de l'eau alertent près de 80 élus alsaciens de sensibilité écologiste signataires d'une tribune intitulée "Menace sur l'eau, notre bien commun : l'Etat doit agir maintenant".

Le Grand-Est a été l'été dernier l'une des régions les plus concernées par des arrêtés préfectoraux de restriction.

Dans la plaine du Grand Ried le niveau de la nappe a été au plus bas alors que le record précédent avait déjà été atteint deux ans plus tôt.

Des pesticides dans l'eau du robinet

Dans ce contexte, il y a urgence à agir estiment les signataires de la tribune : ils pointent l'agriculture irriguée qui selon eux consomme en deux mois presque autant d'eau que l'ensemble de la population alsacienne en un an. Et pas au même prix regrettent les signataires. Pour l'irrigation les 10.000 premiers mètres cubes sont gratuits expliquent-ils et pour les particuliers le prix au mètre cube est dix fois plus élevé. La tribune pointe aussi une forte menace sur la potabilité de l'eau en soulignant que 30% de la population alsacienne a de l'eau du robinet fortement polluée par les pesticides .

Un appel à l'Etat et aux préfets

Les signataires de la tribune appellent l'Etat et les préfets à agir de toute urgence pour protéger l'eau. Ils demandent la limitation de l'irrigation, la protection des zones de captage d'eau et la prise d'arrêtés anti-sécheresse avant que les rivières ne soient à sec.