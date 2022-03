Près de Bergerac, un méthaniseur produit du gaz de ville avec des résidus de marc de raisin

C'est un énorme dôme avec des tuyaux partout, qui fonctionne un peu comme une panse de vache. A Saint-Antoine-de-Breuilh, près de Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt en Dordogne, le neuvième méthaniseur du département a ouvert il y a six mois. Quand la plupart sont installés par des agriculteurs dans leur exploitation, celui-ci est exploité par une entreprise marseillaise spécialisée, CVE, qui construit des installations comme celle-ci partout en France. Elle veut d'ailleurs en construire un autre près de Périgueux.

Un solution à la flambée du gaz russe ?

Le méthaniseur du Breuilh mange 17 000 tonnes de déchets organiques par an. Du marc de raisin d'une distillerie de Gironde, des fibres de papeterie, des graisses de pâtisserie, tous venus de moins d'une heure en camion. Tout est digéré, avec des bactéries dans des cuves, et ça donne du gaz de ville. Le gaz est injecté directement sur le réseau GRDF, l'équivalent de la consommation de 1800 foyers par an, soit 35% de la consommation de la communauté de communes Montaigne Montravel et Gurson. On est encore loin de l'indépendance énergétique de la Dordogne, mais en théorie, c'est possible.

Demain, on fera rouler les bus grâce au yahourt qu'on n'a pas fini, grâce à ce qu'on n'a pas mangé dans le frigo

En plein dans la guerre en Ukraine, les prix du gaz risquent de durablement augmenter. Et selon Hervé Lucas, le co-président de CVE, il y a largement assez de déchets à valoriser en Dordogne pour produire une partie conséquente de notre consommation en Dordogne : "Tout le gaz produit ici, c'est du gaz qu'on n'importe pas de l'étranger. Demain, on fera rouler les bus grâce au yahourt qu'on n'a pas fini, grâce à ce qu'on n'a pas mangé dans le frigo. Si on valorisait correctement nos déchets, on pourrait produire 30 à 40% de nos besoins en gaz en Europe".

Un projet de méthaniseur près de Périgueux

L'entreprise a déjà construit 6 méthaniseurs comme celui du Breuilh dans toute la France. Elle vise les 60 d'ici 2030, et elle a déjà un projet du côté de Périgueux. Le problème, c'est que ces projets sont long à réaliser. Dix ans, rien que pour construire celui du Breuilh. Et surtout, c'est un gaz cher à produire, plus cher que le gaz russe, même si son prix flambe en ce moment sur les marchés. En ce moment en Dordogne, au moins cinq projets sont en cours. La chambre d'agriculture estime qu'il y aura au moins 14 méthaniseurs actifs dans le département en 2023.