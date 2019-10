Près de Béziers, on peut emprunter la route du futur

Montady, France

Le procédé a été joliment baptisé Luciole. C'est un peu une route du futur qui vient d'être inaugurée à Montady, à l'ouest de Béziers. Un tronçon de la RD 11 qui traverse la commune et emprunté par 8.400 véhicules chaque jour. Ce tronçon d'1,2 km a ceci de particulier qu'il est doté d'un éclairage intelligent. Le procédé, est avant-gardiste pour deux raisons.

C'est la route du futur

Les lampadaires s'allument à l'approche d'une voiture, d'un vélo ou d'un piéton grâce à des détecteurs de mouvement. En l'absence d'activité, les ampoules LED sont à 20% de leur capacité et cela peut monter jusqu'à 95% en cas d'activité. Les variations automatiques de l'éclairage sont associées à un revêtement spécial, lumineux, réfléchissant mais pas aveuglant. Des gravillons de couleur claire sont intégrés dans l'enrobé ainsi que des morceaux de miroirs brisés. "Si tout le monde faisait un peu comme ça, on arriverait peut-être à sauver notre planète, chacun à son échelon" estime Alain Castan, le maire de Montady.

C'est bon pour l’environnement et pour le porte-monnaie

Les lampadaires qui éclairent seulement si nécessaire, forcément cela réduit la facture énergétique avance Thyl Zoete, directeur chez Eiffage qui a mis au point le procédé Luciole. "Sur chaque luminaire nous allons évaluer la consommation sur l'ensemble du tronçon. Mais nous estimons de 50 à 70% les économies énergétiques pour la collectivité." La commune de Montady est la première en France à le tester, selon Thyl Zoete.

Luciole pourrait être généralisé

En plus d'être économique, le procédé est moins bruyant puisque le bitume est plus mince, une très bonne chose pour les riverains. "On va voir dans un ou deux ans comment ça vieillit et après, si ça va, on va le généraliser parce que c'est opération très positive pour l'énergie" se félicite Kleber Mesquida, le président du Conseil départemental de l'Hérault qui règle deux-tiers de la facture d'un montant d'1,6 million d'euros.

La nuit, la route est plus lumineuse quand elle est éclairée grâce à la composition de l'enrobé - Conseil départemental 34