Près de Bourgueil, une partie de la forêt interdite d'accès au public

Une partie du massif forestier du bourgueillois est fermé au public jusqu'au 15 septembre 2021 sur arrêté préfectoral daté du 30 juillet. Cette décision fait suite aux dégâts causés parla tornade à Saint-Nicolas-de-Bourgueil le 19 juin dernier.

D'après la préfecture d'Indre-et-Loire, 2.200 hectares de surface forestière ont été impactées par cette tornade et par les violents orages quelques jours plus tôt, le 17 juin. Des chutes d'arbres ou de branches peuvent encore survenir dans les communes suivantes : Avrillé-les-Ponceaux, Bourgueil, Benais, Continvoir, Gizeux et Saint-Nicolas-de-Bourgueil.

Une partie du massif forestier de Bourgueil est temporairement interdit au public. - Préfecture d'Indre-et-Loire

Les propriétaires privés de chemins forestiers doivent se manifester avant le 20 août pour récupérer les bois à terre ou menaçant de tomber en bordure de chemin. Cette seconde décision sert à assurer la sécurité du personnel en charge des travaux de sécurisation des chemins forestiers.