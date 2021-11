Près de Martigues une plante en voie de disparition menacée par les quads et les motocross

"Quand ils arrivent on les entend de loin !" Fabienne habite le quartier des Laurons, et les quads et les motocross, elle en voit souvent : "ils font la course quelque fois, ils font du bruit, mai surtout quand ils vont dans la colline et au bord de mer, ils détruisent la nature".

C'est de ce quartier des Laurons, situé sur la commune de Martigues, que part une voie verte en direction de Carro. Quelques kilomètres de nature précieusement préservés dans un environnement industrialisé. Le site offre un coin de verdure, entre collines provençales et littoral méditerranéen de toute beauté.

Un site protégé, une plante sur la liste des espèces en voie de disparition

Et ce qui inquiète René Guigue, du comité d'intérêt de quartier, c'est le passage répété, depuis des mois, de ces moto cross et de ces quads au beau milieu des promeneurs et des cyclistes. "A force de passer, ils ont tout décapé" explique ce retraité en désignant les chemins du littoral.

Ce qui l'inquiète et l'agace le plus, ce n'est pas le bruit, c'est l'impacte environnemental de ces engins motorisés : "Ici c'est une zone protégée, zone de protection du biotop. Il existe 12 espèces végétales protégées, notamment une plante extrêmement rare qui, en France, ne pousse qu'ici, sur la plaine de Bonnieu. C'est un colchique appelé _Merendera Filifolia, placée sur la liste rouge des espèces en voie de disparition de la Dreal_. 70% des spécimen que l'on trouve en France se situent ici. Et regardez, la plante est déracinée, piétinée, massacrée par le passage des motos et des quads."

Des panneaux d'information et des contrôles réclamés par le comité d'Intérêt de Quartier

Du côté des amateurs de motocross on assure être sensible à la protection de la nature. "Le problème, c'est que nous manquons d'espace pour pratiquer notre loisir. Les sociétés de chasse réduisent l'accès aux terrains, et _il faut bien que l'on partage les espaces naturels_. On fait attention à ne pas trop sortir des sentiers battus, mais parfois c'est impossible de rester parfaitement dans les clous", reconnait yvan, amateur de quad.

Au cour de leur dernier comité de quartier les habitants des Laurons et de Saint-Pierren ont redemandé aux autorités des panneaux pour apporter de l'information aux visiteurs sur les espèces protégées,. Ils réclament également des contrôles pour sensibiliser les conducteurs de deux roues et les pilotes de quad.