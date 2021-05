Les habitants de Port Lavigne à Bouguenais contestent le projet de guinguette éphémère porté par la municipalité. Ils sont inquiets des nuisances sonores mais aussi de l'impact sur l'environnement. Mais la mairie met en avant l'importance d'un tel événement après plus d'un an de crise sanitaire.

Bouguenais : le projet de guinguette éphémère à Port Lavigne divise les riverains et les élus

C'était une promesse de campagne de Sandra Impériale, la maire de Bouguenais. Une guinguette éphémère ouvrira du 11 juin au 11 juillet à Port Lavigne, si les conditions sanitaires le permettent. Mais les riverains, installés là-bas pour le calme des lieux craignent des nuisances sonores et estiment que le lieux n'est pas adapté à un tel projet.

"Les oiseaux ne trinqueront pas ici"

Port Lavigne est un lieu de promenade très prisé des marcheurs et réputé pour son calme. "En effet, tout le monde a besoin de grand air dans le contexte actuel, mais il y a des lieux pour tout", souligne Sylvia Priou qui habite Port Lavigne depuis une quinzaine d'années. Elle ajoute : "Ce lieux là n'est pas du tout adapté à une guinguette telle qu'elle a été pensée. Ce qui ne me plait pas c'est que ça ne correspond pas à l'esprit de ce lieu classé Natura 2 000".

Les habitants de Port Lavigne affirment que l'installation d'une guinguette aura un impact sur la faune présente dans cette zone classée Natura 2 000 © Radio France - Julie Munch

La mairie veut rassurer

Plusieurs réunions ont eu lieu avec la mairie depuis la naissance du projet. Les riverains dénoncent un projet "déjà ficelé avant la concertation", mais Sandra Impériale tient à rassurer. "Pour éviter les nuisances les spectacles s'arrêteront à 22h le week-end, et des parkings sont prévus à l'entrée de Port Lavigne pour éviter la traversée des voitures. L'esprit de cette guinguette est vraiment cocooning", insiste la maire de Bouguenais. La jauge a également été limitée à 100 personnes.

La guinguette ouvrira au bord de l'étier de Bouguendis dans la zone classée Natura 2 000 © Radio France - Julie Munch

Un bilan en septembre

Cette guinguette, qui coûte 70 000 eurosà la commune verra donc le jour, et plusieurs dates sont programmées avec des artistes locaux. "Maintenant on a plus d'autre choix que d'observer comment ça va se passer", se désole Sylvia. Une réunion avec la mairie aura lieu en septembre pour faire un bilan de l’événement.

Reportage sur la guinguette éphémère de Port Lavigne à Bouguenais Copier