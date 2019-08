Au nord de Rouen, un entreprise installe trois ruches pour favoriser la biodiversité

Eslettes, France

D'habitude les insectes en informatique sont plutôt connus pour les bugs (insectes en français, ndlr) qui nous agacent sévèrement. Pas chez l'entreprise FrameIP, une entreprise informatique basée à Eslettes à quelques kilomètres au nord de Rouen. Il y a quelques mois, la directrice a décidé de faire appel à Avipur et Christophe Guerbette, apiculteur, pour installer trois ruches. Elles sont arrivées fin juin et depuis tous les salariés son ravis.

Un geste pour la biodiversité

Les trois ruches en bois sont installées juste derrière, bien écart à l'entreprise.

"Nous les entreprises, on pense souvent à limiter les déplacements. Là, c'était une action un peu différente mais qui permet de participer au maintien des abeilles" explique Marie Hérault, la gérante de l'entreprise. D'autant qu'elles ont toutes leur place sur la Zone Artisanale du Pollen à Eslettes (non ce n'est pas une blague). Ces abeilles sont de plus en plus menacées par l'être humain et les pesticides :"C'est un petit geste" sourit Steeve Beauvais, salarié de FrameIP.

C'est la société spécialisée dans l'hygiène environnementale Avipur qui a installé ces ruches. C'est un tout nouveau service : "Il y avait une demande des entreprises" explique Christophe Guerbette.

Christophe Guerbette nous présente un cadre de ruche. © Radio France - Flavien Groyer

Tous les employés saluent l’initiative même si certains s'intéressent plus ou moins aux abeilles. Maxime Blasquez, lui, est convaincu : "On travaille dans l'informatique, un secteur pas forcément lié à la nature". Il continue : "On a des data-centers qui consomment beaucoup d'électricité et beaucoup de climatisation. Cela fait la balance".

En tout, ce sont 150 000 abeilles qui habitent la colonie : "C'est impressionnant" s'émerveille Steeve.

... et pour la convivialité

Ce qui intéressent beaucoup les salariés, c'est la récolte du miel, LE miel de l'entreprise : "Ce sera un moment sympathique et convivial" assure Steeve Beauvais. Maxime Blasquez continue : "On pourra partager des tartines de miel en salle de pause" s'amuse-t-il.

Ce sont un peu les petits bébés de l'entreprise - Steeve Beauvais, salarié.

Les trois ruches de l'entreprise alimentent surtout les conversations : "On en parle souvent quand l'apiculteur vient, on raconte des anecdotes" explique Steeve.

Un miel de qualité

Pour la récolte de miel, il faudra attendre encore un peu. Elle n'est prévue qu'en septembre 2020 : "Le miel sera conditionné chez Avipur et on le livrera à FrameIP. Ils ont acheté les ruches, c'est leur miel" explique Christophe Guerbette, apiculteur.

On en offrira à nos clients - Marie Hérault, à propos des pots de miel.

Christophe Guerbette vient une fois par mois surveiller l'état des ruches et la bonne santé des abeilles. Il est fier de son miel : "Il est produit par quelques ruches et extrait par moi-même de la façon la plus artisanale possible".

Les trois ruches peuvent produire jusqu'à 45kg de miel. Cela fait 450 pots de 100 grammes. De quoi se régaler !

En tout, ce sont 24 ruches qui ont été implantées en Seine-Maritime par la société Avipur.