Près de Saint-Malo : ils plantent mille arbres contre le réchauffement climatique

Plus d'une centaine de personnes se sont réunies ce samedi à Saint-Père-Marc-en-Poulet pour planter mille arbres, à l'initiative de l'éco-aventurier Julien Moreau. L'événement s'est déroulé dans un climat convivial et intergénérationnel.

Saint-Père, France

Plus d'une centaine de personnes se sont réunies ce samedi à Saint-Père-Marc-en-Poulet dans le nord de l'Ille-et-Vilaine. Objectif : planter mille arbres sur la commune. Une action à l'initiative de l'éco-aventurier malouin Julien Moreau, avec la bénédiction de la municipalité et le soutien logistique de l'association Cœur Emeraude, qui défend le projet de parc naturel régional Vallée de la Rance-Côte d'émeraude. Les planteurs se sont réunis dans la matinée sur un champ alloué par la mairie pour installer 550 essences de mûriers, cerisiers ou autres chênes. Avant dans l'après-midi de planter des haies et des arbres sur deux autres sites de la commune.

L'éco-aventurier Julien Moreau, ravi de l'engouement suscité par son initiative : "Aujourd'hui les citoyens sont conscients de la problématique environnementale et sont demandeurs d'actions positives, ce qui explique l'engouement aujourd'hui. On voit des parents avec leurs enfants, et planter un arbre c'est un acte d'amour, c'est un acte d'espoir. j'aime beaucoup la citation de Martin Luther King qui disait que si la fin du monde était pour demain il planterait quand même un pommier. Et bien quand je vois l'actualité j'ai l'impression que parfois on annonce la fin du monde, et on plante quand même des arbres. C'est une action simple, peu coûteuse et peut-être que l'année prochaine on fera pas mille arbre mais dix mille arbre, et dans quelques années un million ! N'ayons pas peur d'être ambitieux quand il s'agit de protéger le vivant."

Vincent est venu avec sa fille Gabrielle, âgée de cinq ans et demi. C'est elle qui vient de planter l'arbre sous le regard de son père, ému : "On va mettre une petite marque sur le tuteur comme ça quand elle sera plus grande, elle pourra revenir voir exactement l'arbre qu'elle a planté. C'est important de transmettre."

Car ces arbres ont évidemment vocation à rester durablement sur ce terrain. Ils ont besoin de vingt ans minimum pour commencer à stocker du carbone. L'association Cœur Emeraude assure qu'elle veille au grain, le responsable bocage Sylvain Fouillet explique : "Dès qu'on monte un projet comme ça on s'assure avec la commune qu'en fait ces terres que l'on vient planter, au niveau du Plan Local d'Urbanisme, vont changer d'affectation et devenir une zone protégée."