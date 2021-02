Près de Toulouse, la SOCAMIL laissera bientôt 20 hectares vacants, un site à réinventer

Alors que Toulouse Métropole ambitionne la construction de 7000 nouveaux logements par an, la commune de Tournefeuille projette de transformer le site de la SOCAMIL en écoquartier, avec logements, commerces, groupe scolaire, et même un collège. Les habitants sont appelés à donner leur avis.

La base logistique de Leclerc, la SOCAMIL déménage dans l’Aude. Les habitants de Tournefeuille où elle était implantée depuis plus de 30 ans, sont invités à donner leur avis pour le réaménagement des 20 hectares qui seront bientôt laissés vacants aux portes de Toulouse près de la base de loisirs de la Ramée. Le questionnaire arrive dans les 14 000 boîtes aux lettres des Tournefeuillais ce lundi 1er février. Un nouveau quartier verra le jour, mais il reste à en dessiner les contours.

Vers un écoquartier ?

Le départ de la SOCAMIL pose la question de la reconversion de cet immense site de 20 hectares à deux pas de la base de loisirs de la Ramée. La mairie n’acquiert pas le foncier, mais elle l’encadre et demande donc leur avis à ses administrés. L’idée, explique le maire PS Dominique Fouchier qui est par ailleurs vice-président à Toulouse métropole en charge de l'aménagement, est d’aller vers un écoquartier avec un peu moins de 800 logements, des commerces, des services, des entreprises et des équipements publics. La Ville de Tournefeuille souhaiterait y déménager un groupe scolaire, elle est aussi candidate auprès du conseil départemental pour y construire un nouveau collège pouvant accueillir 600 élèves sur deux hectares et demi, ce serait alors le 3eme de la commune. Et il accueillerait aussi des enfants de la commune de Cugnaux.

Le site de la SOCAMIL est amené à évoluer. Aujourd'hui ce sont des entrepôts, demain nous ambitionnons un écoquartier. Nous avons l'opportunité de réaliser un ensemble équilibré où il fera bon vivre" - le maire Dominique Fouchier

Dominique Fouchier Maire PS Tournefeuille devant son bureau à l'hôtel de ville. © Radio France - Pascale Danyel

L'objectif affiché de Toulouse Métropole sur son territoire est de produire 7000 nouveaux logements par an.

La consultation publique pour l'avenir du site de la SOCAMIL se termine le 7 avril.