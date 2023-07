Près de Tours, La Poste embauche des moutons pour entretenir la prairie devant un de ses entrepôts

C'est une solution écologique pour ne pas passer la tondeuse : l'éco-pâturage. Sept moutons entretiennent les 3.000 m² de prairie situés devant la Plateforme industrielle courrier (PIC) de la Poste, à Sorigny, près de Tours. Les cinq petits moutons d'Ouessant, trois blancs et deux noirs, en place depuis fin juin, ont été rejoints, ce mardi, par deux agneaux Solognots. Les ovidés sont mis à disposition par la société Bêle pâture, située à Monthodon .

Deux agneaux Solognots sont arrivés en renfort, ce mardi, pour entretenir la parcelle devant l'entrepôt de La Poste, à Sorigny. © Radio France - Clémentine Sabrié

Comme l'éco-pâturage n'est pas une science exacte, Bêle pâture a adapté son dispositif trois semaines après la mise en place. "La végétation a tendance à pas mal pousser, donc on va mettre en renfort deux moutons Solognots, des jeunes, qui vont manger un petit peu plus", explique le patron de l'entreprise, Olivier Podevin. En effet, le mouton Solognot est "une race très rustique" et plus grande, précise l'éleveur. Les ovidés doivent rester plusieurs années sur cette parcelle.

"Remplacer les tondeuses thermiques par des tondeuses à quatre pattes"

Olivier Podevin tient tout de même à ses moutons d'Ouessant, "une race qui a eu tendance à disparaître" au milieu du siècle dernier. "Lorsque l'éco-pâturage s'est remis en place, il y a une quinzaine d'années, ce sont des petits moutons qui sont revenus au goût du jour, parce qu'ils peuvent faire l'entretien de toutes petites parcelles", souligne-t-il. Bêle pâture possède 240 ovidés et intervient dans une vingtaine d'entreprises et quelques collectivités.

Ce projet d'éco-pâturage a été choisi par les 300 salariés de la PIC dans le cadre de la responsabilité sociale des entreprises (RSE) de La Poste. Il coûte environ 2.000 euros par an pour les 3.000 m² de prairie. "On a fait les calculs, en trois ou quatre ans, on a amorti l'investissement", estime le directeur de la PIC, Mathieu Bouin. "Ce qui nous plaît beaucoup c'est de remplacer les tondeuses thermiques par des tondeuses à quatre pattes", s'amuse-t-il. La Poste envisage d'étendre ce dispositif d'éco-pâturage aux 15.000 m² d'herbes restants autour de l'entrepôt.