Présidence française du Conseil de l'UE: l'association Bizi! dénonce le bilan écologique d'Emmanuel Macron

Un pupitre, un drapeau européen, mais ce n'est pas celui d'Emmanuel Macron qui était sur le rond point de l'Europe à Biarritz ce mercredi 19 janvier. C'est l'association altermondialiste Bizi! qui organisait une action symbolique au moment où le président de la République tenait son premier discours à Strasbourg alors que la France prend la présidence du conseil de l'Union Européenne. L'occasion pour l'association basque de dénoncer "un greenwashing du président" et de tirer un bilan écologique et social du mandat.

"Emmanuel Macron est coupable de sabotage écologique" dénonce l'association Bizi!

Pour Emmanuelle Tosini, porte parole de Bizi! le bilan écologique d'Emmanuel Macron est catastrophique. Selon elle "les mesures qu'il a prises ne sont pas assez ambitieuses face à l'urgence climatique" rappelant la condamnation de l'état français pour des engagements en matière écologique non respectés. Plusieurs exemples illustrent ce "sabotage climatique" selon l'association_. "Sur le transport, la Convention citoyenne pour le climat proposait d'interdire tous les vols aériens intérieurs de la France s'il y avait une alternative en train de moins de 4 heures, rappelle Emmanuelle Tosini. "Finalement, la loi climat qui est ressortie de tout ça, c'est l'interdiction des vols s'il y a une alternative de moins de 2 heures 30, c'est à dire qu'il y a entre une et trois lignes concernées. Donc c'est vraiment une mauvaise mesure qui est ridicule face à l'ampleur de l'urgence climatique"._

Symboliquement, les militants de l'association Bizi! ont brandit un des portraits d'Emmanuel Macron volés dans des mairies, issue de l'action menée pendant plusieurs mois, pour le tremper dans un faux bain de pétrole et dénoncer sa politique écologique.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Manque d'action localement au Pays basque

Par ailleurs l'association dénonce aussi une certaine forme d'inaction locale. Pour Anthony Lubrano, animateur du comité Hitza Hitz de l'association Bizi "la communauté d'agglomération, avec son plan climat, se contente toujours pour l'instant de viser seulement 19% de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour 2030, alors que l'Union européenne dit qu'il faudrait que 55%. Donc, on est vraiment très loin de l'objectif qu'il faudrait viser pour les dix prochaines années." L'association déplore aussi qu'au niveau des communes le compte n'y est pas non plus. "Les sentinelles écologiques de Bizi ont sorti leur premier rapport sur l'état de la métamorphose écologique et 40 communes sur les 56 suivies sont au stade zéro".

à lire aussi Une dizaine de militants éclaboussent le portrait d'Emmanuel Macron de faux pétrole à Nantes