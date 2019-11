Presque tous les platanes de la cour du lycée Aubanel à Avignon abattus durant les vacances de la Toussaint

La maladie du chancre coloré a eu raison de ces platanes. 24 platanes qui ont été coupés et dessouchés ces deux dernières semaines. Le programme de remplacement est lancé dans la foulée avec plus d'arbres, des tilleuls,des érables et même une dizaine de platanes résistants.