Une série de "Bar des Sciences" à Marseille vient de débuter. Des rendez-vous, une fois par mois, avec des scientifiques pour sensibiliser sur les enjeux de la protection des mers et des océans.

"Pression Hyperbar", le nouveau bar des sciences à Marseille pour sensibiliser sur les mers et les océans

L’Observatoire des Sciences de l’Univers Institut Pythéas et l’ONG Surfrider Foundation Méditerranée s’associent et proposent une série de « bars des sciences » qui se tiennent tous les premiers mardis de chaque mois d’avril à juillet à la Brasserie Zoumaï dans la ville de Marseille. Il s'agit de rendez-vous avec des scientifiques pour le grand public pour sensibiliser sur les enjeux de la protection des océans.

Le premier thème développé : « Où et quand peut-on restaurer les fonds marins ? » avec des spécialistes, des scientifiques réunis : "Les fonds marins c'est un espace que l'on connaît très peu et l'enjeu des bars des sciences c'est de le faire découvrir" explique Thierry Botti, Responsable de communication à l’OSU : l'observatoire des sciences de l'univers (Institut Pythéas). Dans son dernier rapport publié, le GIEC le groupe d’experts, estime qu’avec le réchauffement climatique. Même limité à plus 2 degrés les océans pourraient gagner 50 cm au 21e siècle (près de 2 mètres d’ici 2300).

Agir au quotidien

Le but de ces rendez-vous est de montrer au grand public qu'on peut tous agir au quotidien pour protéger nos mers et océans. Cela commence par la gestion des déchets, des mégots. Aujourd'hui encore de nombreux papiers, plastiques, caoutchoucs finissent dans la mer à Marseille par exemple et les posidonies se retrouvent fragilisées. Préserver les fonds marins c'est aussi limiter les encres qui abîment les herbiers, des mesures ont déjà été prises à Marseille pour les bateaux de plaisanciers notamment avec des emplacements limités.

Le Prochain bar, au mois de mai, sera consacré au thème "Biodiversité marine méditerranéenne passée, présente et future". Le programme détaillé est accessible sur le site de l'OSU Institut pythéas. Les Bars des sciences se déroulent à la Brasserie Zoumaï : 7 Cr Gouffé, 13006 Marseille.