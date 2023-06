Preuilly : des dégâts importants après le coup de vent de lundi

Il est vrai que le vent semble avoir suivi un couloir, épargnant certaines maisons, en meurtrissant d'autres, notamment sur les points hauts de Preuilly. La commune de 440 habitants a été privée de courant une bonne partie de ce mardi. Certains ont branché des groupes électrogènes pour pomper l'eau dans certaines caves. Leur ronflement couvre à peine le bruit strident des tronçonneuses qui résonne dans les jardins. On ne compte plus arbres brisés ou arrachés, il faut tout déblayer : " 600 m2 tombés en quelques secondes, comme ça, se désole Loïc*. Des arbres centenaires pour certains. Heureusement, le trou dans la toiture a rapidement été bâché et on n'a pas eu de dégâts à l'intérieur. On s'en tire bien par rapport à d'autres voisins."*

On ne comptep lus les arbres cassés et les toitures endommagées à Preuilly (Cher) © Radio France - Michel Benoit

Jean-Michel a eu la peur de sa vie : " J'ai vu passer une poutre énorme, soufflée par le vent, j'ai vraiment eu la trouille. J'étais ici, où nous sommes et heureusement que j'ai bougé car quelques seondes plus tard, trois parpaings sont tombés du pignon à cet endroit. C'est vraiment incroyable la force de la nature. Il faudra sûrement raser mon atelier pour le reconstruire. Il n'y a pas de blessé, c'est l'essentiel. Je suis allé voir ma voisine qui a plus de quatre-vingt-dix ans. Elle habite en face. J'ai mis dix minutes pour passer à travers les arbres tombés et arriver jusqu'à chez elle. Je suis heureux de voir la solidarité qui s'est tout de suite mise en place."

Jean-Michel devant son atelier endommagé. © Radio France - Michel Benoit

Les toits endommagés ont été bâchés par les pompiers. 80 % des bâtiments seraient touchés selon la préfecture : " Le pire, c'est notre mairie, lâche le maire Olivier Hochedel, fatigué, parvenant à réprimer avec difficulté les sanglots qui montent. Le toit est eventré. la priorité, c'est de retrouver l'électricité. On fait aussi la chasse aux escrocs. Il y a beaucoup de gens qui veulent aider. C'est bien mais aussi des personens dont on se demande quelles sont leurs intentions. On veille avec la gendarmerie et la préfecture pour que les gens ne se fassent pas escroquer par des pseudo artisans. C'est comme les guêpes sur le miel ! "

La mairie de Preuilly © Radio France - Michel Benoit

Seuls les artisans avec Kbis sont autorisés à intervenir. Bruno semble presque hagard avec ses bottes et son balai en pleine rue : " Je suis perdu ! Je ne sais pas par quel bout commencer. " Une partie du toit de sa grande s'est envolé mais les pompiers ont pu le bâcher. " Le vent a soulevé les tuiles et la pluie est passée par en dessous. Là, je donne un coup de main pour la mairie. Une partie des services va venir s'installer chez nous, où c'est préservé."

La mairie s'installe chez un particulier du village car les locaux municipaux sont trop endommagés © Radio France - Michel Benoit

Des habitants encore sous le choc , comme ce grand-père qui a enfilé son ciré et ses bottes : " Ma maison n'a rien. J'aimerais aider, mais à 94 ans, je ne peux plus faire grand chose ! "

Certaines parcelles de vignes sont détruites © Radio France - Michel Benoit

Une partie du vignoble des appellations Quincy et Reuilly a été hachée par la grèle : " C'est une tornade, explique Jean-Louis Beurdin, vitilculteur à Preuilly. J'avais jamais vu ça. Il reste que le pied de vigne et les tiges. Tout le reste est déchiqueté. Faudra au moins trois ans pour rattraper tout ça. En septembre, les machines resteront au garage."

Des couvreurs en pleine intervention © Radio France - Michel Benoit

Une dame qui travaille sur le domaine a encore les yeux rougis : " Ma jument est morte de peur dans son pré. Elle a dû faire une crise cardiaque. On a vu des gros nuages noirs. Ca faisait comme une fumée noire arriver au loin et ca s'est enroulé. Ca a été très vite. La pluie, le vent, la grèle. Je ne vais plus pouvoir dormir dès qu'il y aura un nouvel orage ! "

L'école de Preuilly © Radio France - Michel Benoit

La mairie devra faire une demande de catastrophe naturelle. Le bras de fer avec les assurances pourra alors commencer.