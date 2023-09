Prévention des crues : à Nommay, la Savoureuse va retrouver ses méandres originelles

Le chantier qui a débuté il y a un mois dans le bois des Rondelot à Nommay est spectaculaire. Pelleteuses et camions s'activent au terrassement de l'ancien lit de la Savoureuse, tout en méandres. A cet endroit-là, la rivière va retrouver son lit originel, à la place de l'actuel tracé, très rectiligne. On appelle cela "la renaturation" de la rivière.

ⓘ Publicité

loading

L'actuel lit favorise des vitesses d'écoulement trop importantes, fragilisant les aménagements de stabilisation des berges. "L'idée, c'est de voir comment on pouvait essayer de dissiper l'énergie de la Savoureuse. Quand on la replace dans l'un des anciens lits, plus méandriforme, ça lui redonne de l'espace et ça limite les forces d'arrachement importantes", explique Hélène Freiss, responsable du service GEMAPI, gestion des milieux aquatiques et prévention des crues de PMA.

Chantier express dans ce bois des Rondelots à Nommay © Radio France - Christophe Beck

L'ambition de cette "renaturation" est double : protéger les digues en aval et donc les habitants et restaurer la qualité écologique de la rivière. Le nouveau tracé est entouré d'un espace naturel qui permet à la rivière de s'étendre en cas de crue. Sur le plan écologique, "on a adapté le tracé du lit renaturé pour conserver certains arbres remarquables", ajoute Hélène Freiss.

loading

Le nouveau tracé, tout en méandres, fera 400 mètres contre 350 mètres pour l'actuel lit rectiligne. 50 mètres de plus pour absorber la force d'une éventuelle crue.

Démarré début septembre, le chantier sera bouclé fin octobre. Un investissement pour PMA de 400 000 €. "C'est le premier projet où l'on couple la gestion des milieux aquatiques avec la protection contre les inondations".