Prévention incendie : les massifs ferment en Provence

Pas de promenade dans les massifs forestiers de Provence. Avec le mistral qui se lève le risque incendie est au plus haut. La préfecture des Bouches-du-Rhône prolonge d'au moins deux jours l'interdiction d'accès aux massifs du département. Les 25 massifs sont fermés jusqu'à ,au moins, mercredi soir. En plus du vent, la période caniculaire et la sécheresse rendent la végétation particulièrement inflammable.

Dans le Var, la préfecture prend une mesure de prévention similaire. Ce mardi, sept des neuf massifs varois sont fermés au public. Le risque incendie est jugé "très sévère".

Les pompiers recommandent la plus grande vigilance à proximité des massifs. Ils préconisent de ne faire aucun travaux et de ne surtout jeter son mégot par la fenêtre, en bordure de route.