Prise de conscience environnementale : "J'espère qu'elle sera durable" dit le glaciologie Gerhard Krinner

Après cet été marqué par la sécheresse, la canicule et les incendies, les Français s'inquiètent plus que jamais de l'évolution du climat. Selon un sondage Odoxa pour France Bleu publié ce lundi matin, 86% des interrogés se disent inquiets concernant le climat et 77% estiment qu'il faudra en passer par un changement radical de nos modes de vie si nous ne voulons pas que les évènements climatiques deviennent réguliers.

Qu'en sera-t-il cet hiver ?

Quand trois français sur quatre entrent de plein pied dans le discours que les experts du climat tiennent depuis 20 ans (30 ans ?), on peut se dire que ces derniers ont des raisons de se réjouir. En fait ils restent prudent. "77% c'est un bon pourcentage, se félicite ainsi le glaciologue grenoblois Gerhard Krinner, membre du GIEC, le groupe international d'experts sur le climat, [...] J'aimerais bien avoir le même chiffre si vous faites la même étude en hiver [...] Il y a une prise de conscience. J'espère qu'elle sera durable mais j'ai un tout petit peu peur que les gens oublient rapidement à quel point cet été a pu être pénible." "Ceci dit, explique le glaciologue, les étés prochains vont être des rappels."

Ne pas regarder que chez les autres

L'autre condition d'une vraie prise de conscience, c'est de ne pas renvoyer la faute sur les autres. Or selon le même sondage Odoxa pour France Bleu, 35% des Français estiment encore que ce sont aux plus grands pays (USA, Chine...) de changer leurs modes de vies. Ce qui fait bondir Gerhard Krinner. "L'argument de dire que c'est aux autres de réduire les émissions de gaz à effet de serre, ça me fait sauter au plafond. C'est vraiment d'une malhonnêteté intellectuelle sans fond. Par personne, nous émettons beaucoup plus que dans d'autres pays. Évidemment, les Américains émettent plus que nous, mais par personne les pays européens émettent encore énormément de CO2 et d'autres gaz à effet de serre. _Nous sommes parmi les pays les plus riches. C'est nous qui avons les moyens de réduire les émissions de gaz à effet de serre_. C'est nous qui importons beaucoup de biens aussi pour la production desquels des gaz à effet de serre ont été émis. Donc cet argument de dire «c'est aux autres de faire un effort» c'est un scandale!" Gerhard Krinner qui veut tout de même continuer à nous encourager : "Il n'est pas trop tard, on peut encore éviter le pire".

Le niveau des nappes phréatiques en France © Visactu - Visactu